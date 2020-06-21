Mert Hakan Yandaş'ın son kararı Fenerbahçe

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın transfer etmek istediği DG Sivasspor’un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Mert Hakan’ı kadrolarına katmak için arka arkaya hamleler geliyor.
Galatasaray, Mert Hakan’a yıllık 1.2 milyon Euro ve 500 bin Euro imza parası önerdi. Bu teklifte kur 7 TL olarak sabitlendi. Bu teklif sonrası Fenerbahçe devreye girdi. Sarı- lacivertli takımın teklifi ise yıllık 1.5 milyon Euro ve 500 bin Euro'nun üzerinde bir imza parası oldu. Bu flaş teklif sonrası ise Galatasaray’dan bir atak geldi.
Sarı-kırmızılı takım, 500 bin Euro'luk imza parasını Mert Hakan’ın hesabına yatırdı. Ancak oyuncu bu ücreti geri çevirdi. Mert Hakan’ın bu hamlesi transferde kendisini Fenerbahçe’ye bir adım daha yaklaştırdı. Galatasaray flaş bir hamle yapmazsa Mert Hakan Yandaş yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. Galatasaray’ın son bir hamle daha yapması bekleniyor.
(AKŞAM)
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