SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Mert Hakan Yandaş'ın son kararı Fenerbahçe

Mert Hakan Yandaş'ın son kararı Fenerbahçe

GALATASARAY HABERLERİ  | 21.06.2020 08:39 | Son Güncelleme

Sarı-Lacivertliler yılın transferinde sona yaklaştı. Transferin gözdesi Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'ın 500 bin Euro'luk ödediği imza parasını kabul etmedi. Bu flaş hamle ile birlikte başarılı oyuncu Fenerbahçe'ye bir adım daha yaklaştı.

Fenerbahçe ile Galatasaray’ın transfer etmek istediği DG Sivasspor’un başarılı oyuncusu Mert Hakan Yandaş konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenerbahçe ve Galatasaray’dan Mert Hakan’ı kadrolarına katmak için arka arkaya hamleler geliyor.

FENERBAHÇE'YE DAHA YAKIN OLAN MERT HAKAN YANDAŞ TRANSFERİNDE YAŞANAN SON GELİŞMELER ŞU ŞEKİLDE:

GALATASARAY KURU SABİTLEDİ

Galatasaray, Mert Hakan’a yıllık 1.2 milyon Euro ve 500 bin Euro imza parası önerdi. Bu teklifte kur 7 TL olarak sabitlendi. Bu teklif sonrası Fenerbahçe devreye girdi. Sarı- lacivertli takımın teklifi ise yıllık 1.5 milyon Euro ve 500 bin Euro'nun üzerinde bir imza parası oldu. Bu flaş teklif sonrası ise Galatasaray’dan bir atak geldi.

ASLAN’IN HAMLESİ BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı takım, 500 bin Euro'luk imza parasını Mert Hakan’ın hesabına yatırdı. Ancak oyuncu bu ücreti geri çevirdi. Mert Hakan’ın bu hamlesi transferde kendisini Fenerbahçe’ye bir adım daha yaklaştırdı. Galatasaray flaş bir hamle yapmazsa Mert Hakan Yandaş yeni sezonda Fenerbahçe forması giyecek. Galatasaray’ın son bir hamle daha yapması bekleniyor.

(AKŞAM)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattıProf.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu babasıyla son konuşmasını anlattı
G.Saray'ın borcu açıklandı!G.Saray'ın borcu açıklandı!
En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Evlilik teklifi kabusa döndü: Yaralılar var

Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan jet yanıt: Açık bir savaş ilanıdır

Sisi'nin açıklamalarına Libya'dan jet yanıt: Açık bir savaş ilanıdır

Beşiktaş Denizli'de gol oldu yağdı!

Beşiktaş Denizli'de gol oldu yağdı!

Denizlispor maçında isyan ettiren olay!

Denizlispor maçında isyan ettiren olay!

Beşiktaş ve Galatasaray o kaleci için karşı karşıya

Beşiktaş ve Galatasaray o kaleci için karşı karşıya

F.Bahçe'de yıldız isim kardo dışı

F.Bahçe'de yıldız isim kardo dışı

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

Muslera'nın röntgen filmi paylaşıldı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Galatasaray bombayı patlatıyor

Galatasaray bombayı patlatıyor

En güzel Galatasaray sözleri

En güzel Galatasaray sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mert Hakan Yandaş'ın son kararı Fenerbahçe

F.Bahçe'den G.Saray'a transfer çalımı

Fatih Terim'in torunları tribünde

Fatih Terim'in torunları tribünde

Galatasaray’ın borcu 1 milyar 656 milyon TL olarak açıklandı

G.Saray'ın borcu açıklandı!

Galatasaray koronavirüs test sonuçlarını açıkladı

Galatasaray'dan koronavirüs açıklaması

Fernando Muslera: Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim

Sonuna kadar takımımı destekleyeceğim

Galatasaray Kulübü Basketbol Şubesi'nde görev değişikliği

Galatasaray'da görev değişikliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.