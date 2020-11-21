SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mert Hakan Yandaş: "Kankamla sarılıyordum, golü kaçırdım"

Mert Hakan Yandaş: "Kankamla sarılıyordum, golü kaçırdım"

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.11.2020 21:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Gençlerbirliği'ne attığı golü ve sevincini anlattı.

Mert Hakan Yandaş: "Kankamla sarılıyordum, golü kaçırdım"

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği mücadelede ilk 11'de başlayan ve güzel bir gol atan Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrasında duygularını paylaştı.

Maçtan önce birçok kişinin gol atacağını hissettiğini kaydeden Mert Hakan, "Maçtan önce Sadık, 'Mert gol atacak' dedi. 20-25 kişi, çevremdeki insanlar da, Emre Ağabey de gol atmamı istedi. Beni çok ittiler. Oynayan oynamayan herkesin sevinci ortaydı. Allah da nasip etti, gol attım." dedi.

Takımda aile havası olduğunu söyleyen Mert Hakan, "Bizim takımın en büyük özelliği, birliktelik. Oynayan oynamayan herkes birbirini destekliyor. Ozan da konuşurken rahat bırakmıyor, alttan ayağımı kırdı. Gol atmak, Ozan Tufan'ın hep yaptığı iş. Buna artık şaşırmamak lazım. Ben göremedim Ozan'ın golünü, ben kankamla sarılıyordum, Sadık'la. Sarılırken golü kaçırdık. Şimdi tekrarını izledim. Yine fırsatçılık yapmış kardeşim." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSeda Bakan koronavirüse yakalandıSeda Bakan koronavirüse yakalandı
Mert Hakan Yandaş: Gol atacağımı söyledilerMert Hakan Yandaş: Gol atacağımı söylediler
İşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leriİşte F.Bahçe - Trabzon maçının muhtemel 11'leri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! AK Parti kongreleri ertelendi
Yasaklar yanlış anlaşılınca sokaklar boş kaldı
Yasaklar yanlış anlaşılınca sokaklar boş kaldı
CANLI | Gençlerbirliği -Fenerbahçe
CANLI | Gençlerbirliği -Fenerbahçe
12 Dev Adam'ın yeni hocası belli oldu
12 Dev Adam'ın yeni hocası belli oldu
F.Bahçe'den başkentte gol şov!
F.Bahçe'den başkentte gol şov!
Mert Hakan'ın füzesi sosyal medyayı salladı
Mert Hakan'ın füzesi sosyal medyayı salladı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
Türk sporunun efsane ismi hayatını kaybetti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
İç çamaşırlı pozunu paylaştı... Binlerce beğeni yağdı
Efsane isim Fenerbahçe'ye geri döndü!
Efsane isim Fenerbahçe'ye geri döndü!
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Onyekuru, Süper Lig'e geri dönüyor! Anlaşma tamam...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mert Hakan Yandaş: "Kankamla sarılıyordum, golü kaçırdım"
Kankamla sarılırken, golü kaçırdım
Fenerbahçe'nin deplasman serisi devam etti!
Fenerbahçe'nin deplasman serisi devam etti!
Diego Perotti: Çok mutluyum
Diego Perotti: Çok mutluyum
Mert Hakan Yandaş: Gol atacağımı söylediler
Mert Hakan Yandaş: Gol atacağımı söylediler
ÖZET | Gençlerbirliği - Fenerbahçe: 1-5
F.Bahçe'den başkentte gol şov!
Mert Hakan'ın füzesi sosyal medyayı salladı
Mert Hakan'ın füzesi sosyal medyayı salladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.