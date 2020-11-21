Mert Hakan Yandaş: "Kankamla sarılıyordum, golü kaçırdım"

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 5-1 mağlup ettiği mücadelede ilk 11'de başlayan ve güzel bir gol atan Mert Hakan Yandaş, karşılaşma sonrasında duygularını paylaştı.
Maçtan önce birçok kişinin gol atacağını hissettiğini kaydeden Mert Hakan, "Maçtan önce Sadık, 'Mert gol atacak' dedi. 20-25 kişi, çevremdeki insanlar da, Emre Ağabey de gol atmamı istedi. Beni çok ittiler. Oynayan oynamayan herkesin sevinci ortaydı. Allah da nasip etti, gol attım." dedi.
Takımda aile havası olduğunu söyleyen Mert Hakan, "Bizim takımın en büyük özelliği, birliktelik. Oynayan oynamayan herkes birbirini destekliyor. Ozan da konuşurken rahat bırakmıyor, alttan ayağımı kırdı. Gol atmak, Ozan Tufan'ın hep yaptığı iş. Buna artık şaşırmamak lazım. Ben göremedim Ozan'ın golünü, ben kankamla sarılıyordum, Sadık'la. Sarılırken golü kaçırdık. Şimdi tekrarını izledim. Yine fırsatçılık yapmış kardeşim." ifadelerini kullandı.
F.Bahçe'den başkentte gol şov!
Mert Hakan'ın füzesi sosyal medyayı salladı
Karagümrük ve Sivasspor puanları paylaştı
Hüseyin Yücel'den Beşiktaş'a 5 milyon TL
Denizlispor Başkanı koronavirüse yakalandı
Trabzonspor'da hedef galibiyet
Beşiktaş, Medipol Başakşehir maçına hazır
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı!
B. Dortmund yıldız ismin sözleşmesini uzattı
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Aslan oluyor!
Yılın transfer bombası patlıyor
Abdullah Avcı sahalara dönüyor
Juventus'tan flaş Merih Demiral ve De Ligt kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum