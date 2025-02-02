Mert Hakan Yandaş maç sonu eski takım arkadaşıyla tartıştı! 'Sen adam mısın?'

Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında Sarı-Lacivertliler 2-0 geriye düşse de Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Galibiyeti getiren golleri 45+8 ile 79. dakikada Edin Dzeko (3) ve 88. dakikada En-Nesyri attı.

MAÇ SONU ARBEDE

Fenerbahçe - Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından yaşananlar ise geceye damga vurdu. Mücadele sonu Samet Akaydin ile Fenerbahçeli iki futbolcu Mert Hakan Yandaş ile Burak Kapacak, takım otobüslerinin yer aldığı alanda tartışma yaşadı.

'SEN ADAM MISIN?'

Yaşanan tartışma sırasında Mert Hakan Yandaş'ın eski takım arkadaş Samet Akaydın'a 'Sen adam mısın?' dediği görüldü.