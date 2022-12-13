Mert Hakan Yandaş öyle bir takıma gidiyor ki... Hem de 10 milyon Euro!

Mert Hakan Yandaş'ın hazırlık maçlarında gösterdiği performansın ardından birçok takım yıldız oyuncuyu takibe aldı. Jorge Jesus'un da gözüne girmeyi başaran milli yıldız için sarı-lacivertli kulübün kapısı çalınmak üzere...

HAZIRLIK MAÇINDA GEÇER NOT ALDI

Dünya Kupası'na verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, yaptığı hazırlık maçlarıyla oyuncularını hazır tuttu. Mert Hakan Yandaş'ın performansı ise Jorge Jesus tarafından tam not aldı.

7 VERDİLER, 10 İSTİYORLAR

Sezon başında Fenerbahçe'den gitmeye hazırlanan Mert Hakan Yandaş, yönetim tarafından veto edilince takımda kalmak zorunda kalmıştı. CSKA Moskova'nın peşinde olduğu bilinen yıldız oyuncu için yine bir teklif yapıldı. Rus kulübü Mert Hakan için 7 milyon Euroluk bir teklif yaptı. Fenerbahçe ise yabancı sınırını göz önünde bulundurarak 10 milyon Euro istedi. Rus devinin bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken, Mert Hakan'ın takımdan ayrılmasına yüksek ihtimal verildi.



