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Mert Hakan Yandaş öyle bir takıma gidiyor ki... Hem de 10 milyon Euro!

13.12.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de bir türlü istenilen performansı yakalayamayan Mert Hakan Yandaş, son maçlardaki performansıyla Jorge Jesus'un gözüne girmişti. Gösterdiği mücadeleyle teknik heyetin takdirini toplayan yıldız oyuncu sadece Fenerbahçe'nin değil başka takımların da gözüne girmiş durumda. Sezon başında birçok talibi olan Mert Hakan'a sürpriz bir takım ilgi gösterdi.

Mert Hakan Yandaş öyle bir takıma gidiyor ki... Hem de 10 milyon Euro!
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Mert Hakan Yandaş'ın hazırlık maçlarında gösterdiği performansın ardından birçok takım yıldız oyuncuyu takibe aldı. Jorge Jesus'un da gözüne girmeyi başaran milli yıldız için sarı-lacivertli kulübün kapısı çalınmak üzere...

HAZIRLIK MAÇINDA GEÇER NOT ALDI

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Dünya Kupası'na verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen sarı-lacivertliler, yaptığı hazırlık maçlarıyla oyuncularını hazır tuttu. Mert Hakan Yandaş'ın performansı ise Jorge Jesus tarafından tam not aldı.

7 VERDİLER, 10 İSTİYORLAR

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Sezon başında Fenerbahçe'den gitmeye hazırlanan Mert Hakan Yandaş, yönetim tarafından veto edilince takımda kalmak zorunda kalmıştı. CSKA Moskova'nın peşinde olduğu bilinen yıldız oyuncu için yine bir teklif yapıldı. Rus kulübü Mert Hakan için 7 milyon Euroluk bir teklif yaptı. Fenerbahçe ise yabancı sınırını göz önünde bulundurarak 10 milyon Euro istedi. Rus devinin bu teklife sıcak baktığı öğrenilirken, Mert Hakan'ın takımdan ayrılmasına yüksek ihtimal verildi.


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