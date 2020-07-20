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Mert Hakan Yandaş: "Son maçıma çıkmanın burukluğunu yaşadım"

SİVASSPOR HABERLERİ  | 20.07.2020 00:33 | Son Güncelleme

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş, instagram'dan yaptığı paylaşımla Sivas 4 Eylül Stadyumu'na veda etti.

Mert Hakan Yandaş: "Son maçıma çıkmanın burukluğunu yaşadım"

Süper Lig takımlarından Sivasspor'da forma giyen Mert Hakan Yandaş, instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kırmızı - beyazlı takımın stadyumu 4 Eylül'e veda eden orta saha oyuncusu, "Bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım." dedi.

25 yaşındaki futbolcu, paylaşımında "Bugün takımımız için önemli olduğu gibi benim adıma da duygusal bir maçtı. Kazanmanın verdiği sevinç kadar bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar" ifadelerine yer verdi.

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