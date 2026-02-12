Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Trendyol Süper Lig’de 22. hafta heyecanı yarın, 14 Şubat Cumartesi, 15 Şubat Pazar ve 16 Şubat Pazartesi günü oynanacak mücadelelerle yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig’de 22. haftanın programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Galatasaray - Eyüpspor: Çağdaş Altay

20.00 Antalyaspor - Samsunspor: Adnan Deniz Kayatepe

14 Şubat Cumartesi

14.30 Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Corendon Alanyaspor - Konyaspor: Ali Yılmaz

20.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Halil Umut Meler

15 Şubat Pazar

14.30 Kocaelispor - Gaziantep FK: Fatih Tokail

17.00 Göztepe - Kayserispor: Alper Akarsu

20.00 RAMS Başakşehir - Beşiktaş: Mehmet Türkmen

16 Şubat Pazartesi

20.00 Kasımpaşa - Fatih Karagümrük: Batuhan Kolak