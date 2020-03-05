SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Sivasspor
  4. Mert Hakan Yandaş'tan flaş Galatasaray açıklaması

Mert Hakan Yandaş'tan flaş Galatasaray açıklaması

SİVASSPOR HABERLERİ  | 05.03.2020 22:49 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve ismi hafta sonu oynayacakları Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş, transfer iddialarına tepki gösterdi.

Mert Hakan Yandaş'tan flaş Galatasaray açıklaması

DHA'ya açıklamalar yapan Demir Grup Sivasspor'un önemli isimlerinden Mert Hakan Yandaş, Sivas'ta bulunduğu için mutlu olduğunu ve bu yıl iyi bir çıkış yakaladıklarını belirterek, "Takım olarak şampiyonluğun hayalini kuruyoruz'' dedi.

"ŞAMPİYONLUĞUN HAYALİNİ KURUYORUZ"

'Takım olarak şampiyonluğun hayalini kuruyoruz' diyen Mert Hakan Yandaş, "Rakiplerimizin oynayacağı maçlara da bakıyoruz. Hepsi birbiriyle oynayacak. Bizim fikstürümüz bir nebze daha da rahatladı. Çünkü rakiplerimizin hepsiyle oynadık. Ama biliyorsunuz diğer Anadolu takımlarına karşı oynamak da çok zor. Çünkü artık herkes can derdinde, herkesin bir hedefi var. O maçlarda daha çok konsantre olmamız lazım. Büyük maçlarda zaten ister istemez maçın atmosferine giriyorsun. Çok güzel bir ortam oluyor. Biz ligin ilk yarısında Galatasaray maçı sonrası seriye başlamıştık. Şu an 2'de 2 yaptık. İnşallah ilk yarıdaki gibi seriyi yakalarız ve hedefimize ulaşırız diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ İDDİALI

Hafta sonunda oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili ise iddialı konuşan 15 yaşındaki oyuncu, "Takım olarak çok iyi durumdayız. Türkiye Kupası'ndan elendikten sonra dinlenme fırsatlarımız da arttı. İdmanda da takım halinde çalışıyoruz, sakatlıklarımız yok çok şükür. Takımın morali, neşesi çok iyi durumda. Puan olarak da çok iyi durumdayız. İnşallah Galatasaray maçından da 3 puanla ayrılacağız" diye konuştu.

Sahalarında başarılı sonuçlar aldıklarını vurgulayan orta saha oyuncusu, ""Burada üç büyükleri de yendik. Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş. Şimdi de Galatasaray'la oynayacağız, inşallah dörtte dört yaparız. Ligde bugüne kadar üst sıralara oynayan tüm takımlara karşı iyi sonuçlar aldık. Bu hafta da ona göre hazırlandık. Takım ayırt etmeden mücadele etmek istiyoruz, zaten iç sahada da mağlubiyetimiz yok. İnşallah seyircilerimize bunu yaşatmayacağız. En azından iç sahada kazanamıyorsak kaybetmemeyi öğrendik. Taraftarımız arkamızda olsunlar inşallah 3 puanı alacağız" sözleriyle iddiasını ortaya koydu.

GALATASARAY'A TRANSFER İDDİALARI

Galatasaray'la ön protokol imzaladığı yönündeki haberlere tepki gösteren Sivasasporlu oyuncu şöyle konuştu,

"Transferimle ilgili utanç verici şeyler konuşuluyor. Biz şerefimizle, namusumuzla yaşayan insanlarız. Cidden çok üzülüyorum. Ben sahaya çıktığımda Sivasspor armasını sahiplenmek için elimden gelen her şeyi, her zaman, herkese karşı yapacağım. Bunu herkes böyle bilsin. Sezon sonunda profesyonel hayat bu, ne olur ne biter bilmiyorum ama ilk hedefim yurt dışına gitmek. Olursa yurt dışına gitmek istiyorum.

Ama bu söylenenler gerçekten çok üzücü, bizim de bir ailemiz var. Onlar da görüyor bunları. Emre (Kılınç) de ben de çok kırıldık. Bunlar maalesef bizim ülkemizde var, sürekli de oluyor. Alışıyoruz diyelim ama inşallah Rabbim kara çıkarmaz ve bu hafta kazanırız. Onlar da kendi söyledikleriyle utanmış olurlar."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...Öksürük tarzınızdan hastalığınızı keşfedin! Akşam saatlerinde başlıyorsa...
Yasin Öztekin şampiyonluğa inanıyor Yasin Öztekin şampiyonluğa inanıyor
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivasspor Galatasaray Mert Hakan Yandaş açıklama Transfer

En Çok Okunan Haberler

İdlib'de ateşkes başladı

İdlib'de ateşkes başladı

'Koronavirüs ilacını buldum' demişti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

'Koronavirüs ilacını buldum' demişti! İl Sağlık Müdürlüğü harekete geçti

Şenol Güneş'e milli takım mesajı: Benim gibi Türk golcü yok

Şenol Güneş'e milli takım mesajı: Benim gibi Türk golcü yok

G.Saray'dan Türk Telekom ile 30 milyonluk anlaşma

G.Saray'dan Türk Telekom ile 30 milyonluk anlaşma

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sürprizi

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sürprizi

Alexander Sörloth'tan flaş transfer açıklaması!

Alexander Sörloth'tan flaş transfer açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mert Hakan Yandaş'tan flaş Galatasaray açıklaması

Mert Hakan'dan flaş Galatasaray açıklaması

Rıza Çalımbay'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

Sivasspor'dan Mert Hakan ve Emre Kılınç açıklaması

Sivassporlu Yasin Öztekin şampiyonluğa inanıyor

Yasin Öztekin şampiyonluğa inanıyor

Sivasspor, 318 gündür kaybetmiyor

Sivasspor, 318 gündür kaybetmiyor

Sivassporlu Fernando: Galatasaray maçının önemini biliyoruz

'G.Saray maçının önemini biliyoruz'

Rıza Çalımbay'dan Galatasaray'a saat göndermesi

Rıza Çalımbay'dan G.Saray'a saat göndermesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.