Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray hakkında sorulan soruya flaş cevap!

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde galibiyeti getiren golleri Youssef En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın kaydetti. Takımın kaptanı Mert Hakan Yandaş, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"BEN HEM ELİMİ HEM 3 SARIYI SAKINDIM"

Mert Hakan Yandaş, "Kazandığımız için mutluyuz. Rakip iyi analiz etmiş, oyuna iyi başladılar. Onları çözene kadar topa iyi sahip oldular. Biz düştüğümüzde taraftarımız bizi ayağa kaldırdı. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Kazanmak çok önemliydi. Futboldaki en güzel şey kazanmaya alışmak, oyun önemli ama kazanmak daha önemli. Ben hem elimi hem 3 sarıyı sakındım. Zor bir gündü benim için. Çok şükür kazasız belasız geçtim." dedi.

GALATASARAY SORUSUNA CEVAP

Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile oynanacak maç için sorulan soruya, "Bizim için önemli olan Anderlecht maçı, 3-0 kazandık ama ona konsantreyiz. Her maç çok önemli ama en önemlisi ilk oynayacağımız maç. Anderlecht maçını geçtikten sonra diğer maça odaklanırız." açıklamasını yaptı.