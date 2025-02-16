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Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray hakkında sorulan soruya flaş cevap!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.02.2025 21:38
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Trendyol Süper Lig’de Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, rakibine karşı galibiyet serisini 12 maça çıkardı. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Mert Hakan Yandaş, maç sonrası Galatasaray sorusuna flaş bir cevap verdi.

Mert Hakan Yandaş'tan Galatasaray hakkında sorulan soruya flaş cevap!
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde galibiyeti getiren golleri Youssef En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın kaydetti. Takımın kaptanı Mert Hakan Yandaş, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.

"BEN HEM ELİMİ HEM 3 SARIYI SAKINDIM"

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Mert Hakan Yandaş, "Kazandığımız için mutluyuz. Rakip iyi analiz etmiş, oyuna iyi başladılar. Onları çözene kadar topa iyi sahip oldular. Biz düştüğümüzde taraftarımız bizi ayağa kaldırdı. Takım olarak çok iyi mücadele ettik. Kazanmak çok önemliydi. Futboldaki en güzel şey kazanmaya alışmak, oyun önemli ama kazanmak daha önemli. Ben hem elimi hem 3 sarıyı sakındım. Zor bir gündü benim için. Çok şükür kazasız belasız geçtim." dedi.

GALATASARAY SORUSUNA CEVAP

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Mert Hakan Yandaş, Galatasaray ile oynanacak maç için sorulan soruya, "Bizim için önemli olan Anderlecht maçı, 3-0 kazandık ama ona konsantreyiz. Her maç çok önemli ama en önemlisi ilk oynayacağımız maç. Anderlecht maçını geçtikten sonra diğer maça odaklanırız." açıklamasını yaptı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 1
Kasımpaşa Kasımpaşa

Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş fenerbahçe galatasaray
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