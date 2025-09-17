SPOR

Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi! "İlk karşıladığımda da söyledim..."

Fenerbahçe kaptanı Mert Hakan Yandaş, Alanyaspor ile oynanacak erteleme maçı öncesinde konuştu. Kerem Aktürkoğlu hakkında açıklamalarda bulunan Mert Hakan, takımdaşlığa vurgu yaptı.

Emre Şen
Fenerbahçe'nin kaptanı Mert Hakan Yandaş, sakatlığı ve sarı-lacivertli takımdaki son gelişmelerle ilgili konuştu.

"ATLATMAK ÜZEREYİM, AZ KALDI"

"Tam döndüm sayılmaz, 5,5 ay oldu toplamda. 2-3 hafta sonra takımla idmanlara başlayacağım. Diğer milli aradan sonra inşallah maç oynayabilecek seviyeye geleceğim. Eksiklik var kadroda, hocamız da takımın yanında olmamı tercih etti. Bu dönem benim için çok zordu. Saha içinde katkı veremedim ama saha dışında maksimum katkı vermeye çalıştım. Atlatmak üzereyim, az kaldı."

"TEDESCO'NUN YANINDAYIZ"

"Fenerbahçe kaptanı olarak üzerimde büyük bir sorumluluk var. Birçok yeni oyuncumuz var ama kaynaşma, yakımlık çok çabuk oldu. Geçen hafta da yeni hoca geldi, bir haftalık süreci çok çabuk geçtik. Hocamızla tribüne gittik ve onun yanında olduğumuzu göstermeye çalıştık."

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NU KARŞILADIĞIMDA DA..."

"İyi birliktelik gösterdik, hocayı da iyi karşıladık. Birlikteliğimizi başka yerlere çekmek isteyen insanlar oldu. Kerem Aktürkoğlu kardeşimizi karşıladığımızda da söyledim. 'Sen ben yok Fenerbahçe' var dedik. Bu sene de hepimiz öyle düşünüyoruz. Kendimden önce Fenerbahçe'yi düşünmeye başlayalı çok oldu. İnşallah bizim birlikteliğimizi kimse bozamayacak. Şampiyonluk için hepimiz birlikte mücadele edeceğiz."

