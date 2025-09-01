Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu transferi sonrası ilk yorum geldi! Herkes merakla bu olayı bekliyordu...

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu kadro planlaması kapsamında uzun süredir görüşme yaptığı milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu’nun transferinde mutlu sona ulaştı. Bu doğrultuda Portekiz ekibi Benfica ile tüm şartlarda anlaşma yapan sarı-lacivertliler, Kerem’i İstanbul’a getirdi.

MERT HAKAN YANDAŞ'TAN YORUM GELDİ

Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray'da oynadığı dönemde aralarının iyi olmadığı bilinen ikili için ne tepki verileceği büyük merak konusuydu. Dün Fenerbahçe'nin oynadığı maçtan sonra İrfan Can Kahveci'ye yorum atan Mert Hakan Yandaş, "Aslolan Fenerbahçe!" ifadelerini kullandı.

SAĞLIK KONTROLLERİ SONRASI İMZA

Kerem Aktürkoğlu, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı atması bekleniyor.

Sezona Benfica’da başlayan Kerem, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 3, Portekiz Ligi ve Portekiz Süper Kupa’da 1’er olmak üzere 5 karşılaşmada görev yaptı. Fenerbahçe ile Estadio da Luz’da oynanan Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında takımının tek golünü kaydetti.