SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Mert Hakan Yandaş telefonundan Galatasaray maçını izledi, Sarı-Kırmızılılar öne geçtiğindeki hali gündem oldu!

Mert Hakan Yandaş telefonundan Galatasaray maçını izledi, Sarı-Kırmızılılar öne geçtiğindeki hali gündem oldu!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.05.2024 08:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in son haftası müthiş bir mücadeleye sahne olurken, cezası nedeniyle takımının maçını tribünden takip eden Mert Hakan Yandaş bir yandan da cep telefonundan Galatasaray maçını takip etti. Yandaş'ın Sarı-Kırmızılılar öne geçtiğindeki hali ise sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Mert Hakan Yandaş telefonundan Galatasaray maçını izledi, Sarı-Kırmızılılar öne geçtiğindeki hali gündem oldu!
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'la karşı karşıya gelirken mücadeleden 6-0 gibi net bir skorla ayrılarak ligi 99 puanla tamamladı.

İstanbulspor karşısında kısa sürede farklı üstünlüğü yakalayan Sarı-Lacivertliler'in gözünü kulağını Konya'da oynanan Konyaspor-Galatasay mücadelesine çevirirken Konya'daki maçı yakından takip edenler arasında cezası gerekçesiyle İstanbulspor maçını tribünden takip eden Mert Hakan Yandaş da vardı.

MAÇI TELEFONUNDAN İZLEDİ

mert-hakan-yandasin-kaderi-ali-kocun-ellerinde-eger-fenerbahcede-kalacaksan-akilli-olacaksin-buee

Mücadele öncesi Sarı-Lacivertli futbolseverlerin "Komutan Mert Hakan Yandaş" pankartı açtığı tecrübeli isim takımının İstanbulspor karşısında yakaladığı 3-0'lık üstünlük sonrası telefonundan Galatasaray maçını izlemeye koyuldu.

GALATASARAY ÖNE GEÇİNCE YÜZÜ DÜŞTÜ

Screenshot_1

Galatasaray'ın rakibi karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalaması sonrası Yandaş'ın yüzünün düşmesi ise sosyal medyada gündem oldu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası olay yaratan iddia!Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası olay yaratan iddia!
Bu sezon çalıştırdığı iki takıma da küme düşürdü!Bu sezon çalıştırdığı iki takıma da küme düşürdü!
Rıdvan Dilmen'den olay sözler! "Icardi en nefret ettiğim şeyi yaptı"Rıdvan Dilmen'den olay sözler! "Icardi en nefret ettiğim şeyi yaptı"
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Mert Hakan Yandaş son dakika Şampiyon fenerbahçe galatasaray
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu! İstanbul korkutan deprem

AFAD duyurdu! İstanbul korkutan deprem

Mersin-Adana otoyolunda katliam gibi kaza! Vali acı tabloyu açıkladı

Mersin-Adana otoyolunda katliam gibi kaza! Vali acı tabloyu açıkladı

Astrolog Meral Güven küfürler savurdu!

Astrolog Meral Güven küfürler savurdu!

Gece yarısı sosyal medyada kavga çıktı!

Gece yarısı sosyal medyada kavga çıktı!

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası olay yaratan ifadeler! ''Oh canıma değsin, beter olun''

Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası olay yaratan ifadeler! ''Oh canıma değsin, beter olun''

''İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor''

''İşin içinde Kerem Aktürkoğlu olunca bazı şeyler göz ardı ediliyor''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.