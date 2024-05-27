Mert Hakan Yandaş telefonundan Galatasaray maçını izledi, Sarı-Kırmızılılar öne geçtiğindeki hali gündem oldu!

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'la karşı karşıya gelirken mücadeleden 6-0 gibi net bir skorla ayrılarak ligi 99 puanla tamamladı.

İstanbulspor karşısında kısa sürede farklı üstünlüğü yakalayan Sarı-Lacivertliler'in gözünü kulağını Konya'da oynanan Konyaspor-Galatasay mücadelesine çevirirken Konya'daki maçı yakından takip edenler arasında cezası gerekçesiyle İstanbulspor maçını tribünden takip eden Mert Hakan Yandaş da vardı.

MAÇI TELEFONUNDAN İZLEDİ

Mücadele öncesi Sarı-Lacivertli futbolseverlerin "Komutan Mert Hakan Yandaş" pankartı açtığı tecrübeli isim takımının İstanbulspor karşısında yakaladığı 3-0'lık üstünlük sonrası telefonundan Galatasaray maçını izlemeye koyuldu.

GALATASARAY ÖNE GEÇİNCE YÜZÜ DÜŞTÜ

Galatasaray'ın rakibi karşısında 1-0'lık üstünlüğü yakalaması sonrası Yandaş'ın yüzünün düşmesi ise sosyal medyada gündem oldu.





