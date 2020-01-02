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  4. Mert Hakan Yandaş, transfer iddialarına noktayı koydu

Mert Hakan Yandaş, transfer iddialarına noktayı koydu

SİVASSPOR HABERLERİ  | 02.01.2020 11:09 | Son Güncelleme

Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, "Sivasspor'da kalacağım, sürekli spekülasyonlar çıkıyor ama ben buradayım" dedi.

Mert Hakan Yandaş, transfer iddialarına noktayı koydu

Lider Demir Grup Sivasspor'un başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, kırmızı-beyazlı ekipte mutlu olduğunu ve hiçbir yere gitmeyeceğini söyledi.

Transfer iddialarıyla gündeme gelen Mert Hakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin ilk devresini çok iyi bir performans sergileyerek 37 puanla lider kapattıklarını anımsattı. Mert Hakan, sezon öncesi böyle bir başarıyı kendisinin de beklemediğini ancak haftalar geçtikçe bunu başarmanın zor olmayacağını anladıklarını belirtti.

Takım olarak birlikte oynamaktan keyif aldıklarını ve bunun da başarıyı getirdiğini vurgulayan Mert Hakan, şöyle konuştu:

"İlk yarı 20-25 puan arası toplayıp, ikinci devrede yapılacak transferlerle yukarıları hedeflemiştik. Oluşan birliktelik ve beraberlikle maçlar oynandıkça daha iyi şeyler başarabileceğimizin farkına vardık. İnandık, inandıktan sonra da geldiğimiz noktanın sürpriz olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ligin 5'inci, 6'ncı haftasına geldiğimizde arkadaşlarla biz bu ligde çok iyi şeyler başarabileceğimizi konuşmaya başladık."

"RIZA HOCAYLA YENİDEN DOĞDUM"

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın takımın başına gelmesiyle adeta yeniden doğduğunu dile getiren Mert Hakan, "Rıza hoca, beni bu hale getirdi. Başka bir etken yok. Rıza hoca gerçekten çok iyi bir teknik adam, bu başarıyı da sonuna kadar hak ediyor. Hocamız futbolcular için çok büyük şans." dedi.

Çalımbay'ın kendisine güvendiğini ve formayı verdiğini anlatan Mert Hakan, "Ben de onun bana olan bu güvenini boşa çıkarmadım. İkinci yarı bambaşka bir Mert Hakan izleyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

"SİVASSPOR'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Mert Hakan, hakkında çıkan transfer iddialarına değinerek, şunları kaydetti:

"Sivasspor'da kalacağım, sürekli spekülasyonlar çıkıyor ama ben buradayım. İnşallah ligin ikinci yarısını da zirvede bitirip, ipi göğüslemek istiyoruz. Ondan sonra da hayırlısı ne ise onu yapmak istiyorum. Zaten yöneticilerimizle sürekli görüşüyoruz. Burada çok güzel bir aile ortamı var. Ayrılmayacağımı kesin olarak söyleyebilirim. Sezon sonu da oturup kulübümle konuşacağım. Burada çok mutluyum. Şu anda başka bir şey düşünmek istemiyorum."

"YARIM KALAN HİKAYEMİZİ ONLARLA TAMAMLAYACAĞIZ"

Taraftara her zaman ihtiyaçları olduğunun altını çizen Mert Hakan Yandaş, iç saha maçlarında inanılmaz coşku yaşandığını söyledi.

Göztepe maçında taraftarların inanılmaz coşkulu olduğunu belirten Mert Hakan, "Onlar da bizimle bu işe inandılar. İnşallah önümüzdeki iç saha maçlarında da hep arkamızda olurlar. Hiçbir zaman pes etmesinler. Çünkü biz sahaya pes etmemek üzere çıkıyoruz. Bizi eleştirmeden yapıcı bir şekilde destek olsunlar. İnşallah bu işi başaracağız. Yarım kalan hikayemizi taraftarlarla tamamlayacağız" şeklinde konuştu.

(AA)

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