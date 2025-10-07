Mert Kömür fırtınası esiyor: Bundesliga'yı sallayan Türk yıldız Milli Takım radarında!

Augsburg'da parlayan genç yetenek Mert Kömür, hem Almanya'da hem de Türkiye'de futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Performansıyla göz dolduran Kömür, A Milli Takım için de gündemde.

Almanya Bundesliga'da fırtına gibi esen bir Türk yetenek var: Mert Kömür. Augsburg formasıyla gösterdiği üstün performansla sadece Almanya'da değil, Türkiye'de de futbolseverlerin radarına girmeyi başardı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, özellikle son maçında Wolfsburg'a karşı sergilediği 1 gol 1 asistlik performansıyla takımının 3-1'lik galibiyetinde başrolü oynadı. Bu performans, Almanya'daki futbol otoriteleri tarafından da övgüyle karşılandı ve Kömür'ün yıldızının giderek parladığı yorumları yapıldı.

TFF MERT İÇİN DEVREYE GİRDİ

Mert Kömür'ün bu yükselişi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) da dikkatini çekmiş durumda. Sky DE'nin haberine göre, TFF yetkilileri genç oyuncuyu A Milli Takım'a kazandırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Babası Türk, annesi Alman olan Kömür, alt yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı formasını giymiş olsa da, A Milli Takım seviyesinde henüz bir tercih yapmadı. Bu durum, TFF'nin Kömür'ü ikna etme çabalarını daha da artırıyor. Kömür'ün 10 numara pozisyonunda oynaması ve oyun zekası, onu A Milli Takım için önemli bir potansiyel haline getiriyor. Almanya U20 Milli Takımı'nda 7 maçta görev alan ve 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Kömür, hem ofansif hem de defansif özellikleriyle dikkat çekiyor.

SÜPER LİG EKİPLERİ NABIZ YOKLADI

NTVSpor'un haberine göre, Kömür'ün performansı Süper Lig kulüplerinin de ilgisini çekiyor. Birçok Süper Lig ekibinin genç oyuncuyu transfer etmek için nabız yokladığı iddia ediliyor. Ancak Kömür'ün önceliğinin şu an için Avrupa'da kalmak olduğu belirtiliyor. Kömür'ün menajerinin, oyuncusunun gelişimine katkı sağlayacak bir kulüpte oynamasını istediği ve bu nedenle transfer konusunda aceleci davranmayacağı ifade ediliyor. Kömür'ün geleceğiyle ilgili kararın, önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor. Genç oyuncunun hem milli takım tercihini hem de kulüp kariyerini şekillendirecek bu süreçte, futbolseverlerin gözü Kömür'ün üzerinde olacak.

Mert Kömür'ün yükselen performansı, Türk futbolu için umut verici bir gelişme. Genç oyuncunun A Milli Takım'ı tercih etmesi durumunda, milli takımımızın orta sahasına önemli bir dinamizm katması bekleniyor. Kömür'ün kariyer yolculuğu, Türk futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.