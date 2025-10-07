SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya Bundesliga

Mert Kömür fırtınası esiyor: Bundesliga'yı sallayan Türk yıldız Milli Takım radarında!

Almanya Bundesliga'da Augsburg forması giyen 20 yaşındaki Mert Kömür, son haftalarda sergilediği performansla adından sıkça söz ettiriyor. Milli Takım yetkilileri de genç yıldızı yakından takip ediyor. Kömür'ün geleceği merak konusu.

Mert Kömür fırtınası esiyor: Bundesliga'yı sallayan Türk yıldız Milli Takım radarında!
Mert Kömür

Mert Kömür

ALM Almanya
Yaş: 20 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Augsburg
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Augsburg'da parlayan genç yetenek Mert Kömür, hem Almanya'da hem de Türkiye'de futbolseverlerin dikkatini çekiyor. Performansıyla göz dolduran Kömür, A Milli Takım için de gündemde.

Mert Kömür fırtınası esiyor: Bundesliga yı sallayan Türk yıldız Milli Takım radarında! 1

Almanya Bundesliga'da fırtına gibi esen bir Türk yetenek var: Mert Kömür. Augsburg formasıyla gösterdiği üstün performansla sadece Almanya'da değil, Türkiye'de de futbolseverlerin radarına girmeyi başardı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, özellikle son maçında Wolfsburg'a karşı sergilediği 1 gol 1 asistlik performansıyla takımının 3-1'lik galibiyetinde başrolü oynadı. Bu performans, Almanya'daki futbol otoriteleri tarafından da övgüyle karşılandı ve Kömür'ün yıldızının giderek parladığı yorumları yapıldı.

TFF MERT İÇİN DEVREYE GİRDİ

Mert Kömür fırtınası esiyor: Bundesliga yı sallayan Türk yıldız Milli Takım radarında! 2

Mert Kömür'ün bu yükselişi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) da dikkatini çekmiş durumda. Sky DE'nin haberine göre, TFF yetkilileri genç oyuncuyu A Milli Takım'a kazandırmak için yoğun bir mesai harcıyor. Babası Türk, annesi Alman olan Kömür, alt yaş kategorilerinde Almanya Milli Takımı formasını giymiş olsa da, A Milli Takım seviyesinde henüz bir tercih yapmadı. Bu durum, TFF'nin Kömür'ü ikna etme çabalarını daha da artırıyor. Kömür'ün 10 numara pozisyonunda oynaması ve oyun zekası, onu A Milli Takım için önemli bir potansiyel haline getiriyor. Almanya U20 Milli Takımı'nda 7 maçta görev alan ve 1 gol 1 asistlik performans sergileyen Kömür, hem ofansif hem de defansif özellikleriyle dikkat çekiyor.

SÜPER LİG EKİPLERİ NABIZ YOKLADI

Mert Kömür fırtınası esiyor: Bundesliga yı sallayan Türk yıldız Milli Takım radarında! 3

NTVSpor'un haberine göre, Kömür'ün performansı Süper Lig kulüplerinin de ilgisini çekiyor. Birçok Süper Lig ekibinin genç oyuncuyu transfer etmek için nabız yokladığı iddia ediliyor. Ancak Kömür'ün önceliğinin şu an için Avrupa'da kalmak olduğu belirtiliyor. Kömür'ün menajerinin, oyuncusunun gelişimine katkı sağlayacak bir kulüpte oynamasını istediği ve bu nedenle transfer konusunda aceleci davranmayacağı ifade ediliyor. Kömür'ün geleceğiyle ilgili kararın, önümüzdeki aylarda netleşmesi bekleniyor. Genç oyuncunun hem milli takım tercihini hem de kulüp kariyerini şekillendirecek bu süreçte, futbolseverlerin gözü Kömür'ün üzerinde olacak.

Mert Kömür'ün yükselen performansı, Türk futbolu için umut verici bir gelişme. Genç oyuncunun A Milli Takım'ı tercih etmesi durumunda, milli takımımızın orta sahasına önemli bir dinamizm katması bekleniyor. Kömür'ün kariyer yolculuğu, Türk futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beşiktaş GAİN Basketbol EuroCup'da London Lions'ı rahat geçti! Beşiktaş GAİN Basketbol EuroCup'da London Lions'ı rahat geçti!
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladıGalatasaray Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başladı
Anahtar Kelimeler:
Bundesliga Almanya Türkiye TFF Türkiye Futbol Federasyonu Mert Kömür
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

12 Dev Adam tarih yazmaya bi adım uzaklıkta! İşte final öncesi bilinmesi gereken her şey...

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Nihat Kahveci'den G.Saray'ın yeni transferine olay sözler! "Hiç beğenmedim"

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

Messi’nin penaltısı faciaya dönüştü! Dünya onu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.