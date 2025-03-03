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Mert Müldür: "Şampiyonluk yarışında her maçı kazanmaya çalışacağız"

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
03.03.2025 13:06
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Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Mert Müldür, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Fenerbahçe’de kupalar kazanmayı hedeflediğini söyleyerek, "Şampiyonluk yarışında her maçı kazanmaya çalışacağız" dedi.

Mert Müldür: "Şampiyonluk yarışında her maçı kazanmaya çalışacağız"
Mert Müldür

Mert Müldür

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında konuk ettiği Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe’nin milli futbolcusu Mert Müldür basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Attığı golün ardından yaptığı sevincini geçtiğimiz sezon Konyaspor maçında da yaptığı belirten Müldür, "Benim için özel bir anlamı yok. Daha önce oynadığım takımda arkadaşımın yaptığı bir gol sevinciydi. Çok hoşuma gitmişti" ifadelerini kullandı.

"HER MAÇI KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Şampiyonluk yarışında Galatasaray ile aradaki puan farkının 4’e indiğinin hatırlatılması üzerine Müldür, "Şu an zirveye ortak olduğumuzu düşünüyorum. Çok fazla da puan farkı açılmış değil. Biz maç maç kendimize odaklandık. Her maçı kazanmaya çalışacağız. Bu şekilde devam edeceğiz" diye konuştu.

"FENERBAHÇE’DE KUPALAR KAZANMAYI HEDEFLİYORUM"

Sezonun geri kalanıyla ilgili takımın hedeflerinden bahseden Müldür, "Bizim hedefimiz önümüzdeki tüm maçları kazanmak. Avrupa’da Rangers maçı olsun üç kupada da iddiamız sürüyor. Her maçı kazanmayı hedefliyoruz. Kesinlikle kupalar kazanmayı hedefliyorum" şeklinde konuştu.

"MİLLİ TAKIMDA ÇOK ÖNEMLİ İKİ MAÇ BİZİ BEKLİYOR"

A Milli Futbol Takımı’nın UEFA Uluslar A Ligi yükselme play-off turunda Macaristan ile oynayacağı iki maçı değerlendiren Müldür, "Milli takımda çok önemli iki maç bizi bekliyor. Orada da çok büyük hedeflerimiz var. İyi bir jenerasyona sahibiz. Orada da çok başarı olmak istiyoruz ama Fenerbahçe’de kritik maçlarımız var. Biz bu maçlara odaklanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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Mert Müldür son dakika fenerbahçe
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