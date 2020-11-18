Mert Nobre yıllar sonra itiraf etti: Galatasatay'dan teklif geldi

Son olarak Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük görevi yapan Mert Nobre A Spor'da konuk oldu. Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen eski futbolcu, "Galatasaray'dan teklif gelseydi oynar mıydın?" sorusuna flaş bir yanıt verdi.

Nobre, Fenerbahçe oynadığı dönem Galatasaray'dan menajeri aracılığı ile teklif geldiğini söyledi. Fakat o dönemki şartlarda transferin zor olduğunu ifade etti.

MERT NOBRE TUTUNAMADI

Sezona Mert Nobre yönetiminde başlayan Gençlerbirliği, oynadığı 7 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 5 puan toplamıştı.

Mustafa Kaplan, 2019-2020 sezonunun ilk 9 haftasında Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı. Sezon başında kulübün sportif direktörü olarak göreve getirilen Kaplan, son olarak teknik direktörlük görevini geçen sezon MKE Ankaragücü'nün başında yapmıştı.