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Mert Öcal'ın aldattığı iddia edilmişti! Makbule Şakalakoğlu tatilden paylaştı... "Bu bayağı fazla"

28.07.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor 2022 All Star yarışmacılarından Mert Öcal'ın Sude Burcu ile arasındaki yakınlaşma sonrası, Nisa Bölükbaşı eski Survivor yarışmacısı Makbule Şakalakoğlu'nun aldatıldığını ortaya atmıştı. İddialara göre Makbule Şakalakoğlu ve Mert Öcal aşk yaşarken yakışıklı yarışmacı gönlünü Sude Burcu'ya kaptırmıştı. Bu iddialara dair pek konuşmayı tercih etmeyen Makbule tatil pozlarıyla öne çıktı. Survivor yarışmacılarından bazıları ise pozlara bakın ne yorum yaptı.

Mert Öcal'ın aldattığı iddia edilmişti! Makbule Şakalakoğlu tatilden paylaştı... "Bu bayağı fazla"

Survivor 2022 All Star'ın yankıları devam ederken yarışmada ünlenen yarışmacıların pozları da gündemden düşmüyor. Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler takımında yer alan Mert Öcal'ın, gönüllüler takımında bulunan Sude Burcu'yla aşk yaşadığının ortaya çıkması olay yaratmıştı. Tam bu aşk gündeme geldiği sırada ise Mert'in dışarıda Makbule Şakalakoğlu ile aşk yaşadığı bombası patlamıştı.

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Survivor şampiyonu Nisa, Mert Öcal'ın yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'nu aldattığını söylemişti. Bu iddialarla dikkatleri üzerine çeken Makbule Şakalakoğlu şu sıralar Nisa Bölükbaşı ile tatilde.

Ekran Alıntısı

ALEYNA ÇALIŞKAN DAYANAMADI

Tekneden bikinili pozlarını paylaşan Makbule Şakalakoğlu sosyal medyayı salladı. Eski yarışmacının pozlarına Aleyna Çalışkan "Bu bayağı fazla" yorumunu yaparken Nisa ise "Hangi dergi hanım efendi?" dedi.

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Survivor Makbule'nin pozunu gören başka takipçiler ise "Alev alevsin her zamanki gibi", "Mert'in içi gitmiş midir" yorumları yaptı.

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Mert Öcal Nisa Bölükbaşı makbule şakalakoğlu
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