Mert Öcal'ın aldattığı iddia edilmişti! Makbule Şakalakoğlu tatilden paylaştı... "Bu bayağı fazla"

Survivor 2022 All Star'ın yankıları devam ederken yarışmada ünlenen yarışmacıların pozları da gündemden düşmüyor. Survivor 2022 All Star yarışmasında ünlüler takımında yer alan Mert Öcal'ın, gönüllüler takımında bulunan Sude Burcu'yla aşk yaşadığının ortaya çıkması olay yaratmıştı. Tam bu aşk gündeme geldiği sırada ise Mert'in dışarıda Makbule Şakalakoğlu ile aşk yaşadığı bombası patlamıştı.

Survivor şampiyonu Nisa, Mert Öcal'ın yakın arkadaşı Makbule Şakalakoğlu'nu aldattığını söylemişti. Bu iddialarla dikkatleri üzerine çeken Makbule Şakalakoğlu şu sıralar Nisa Bölükbaşı ile tatilde.

ALEYNA ÇALIŞKAN DAYANAMADI

Tekneden bikinili pozlarını paylaşan Makbule Şakalakoğlu sosyal medyayı salladı. Eski yarışmacının pozlarına Aleyna Çalışkan "Bu bayağı fazla" yorumunu yaparken Nisa ise "Hangi dergi hanım efendi?" dedi.

Survivor Makbule'nin pozunu gören başka takipçiler ise "Alev alevsin her zamanki gibi", "Mert'in içi gitmiş midir" yorumları yaptı.



