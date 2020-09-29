Mert Yılmaz Antalyaspor'da

Milli oyuncu Nazım Sangare'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrasında sağ bek mevkii için arayışlarını sürdüren Antalyaspor, Beşiktaş'ın da gündeminde olan 21 yaşındaki Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattı.
Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan genç futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçirilerek 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Başarılı futbolcu için Beşiktaş'ın 500 bin Euro teklif ettiği öğrenilirken, Antalyaspor'un ise transferi 350 bin Euro'ya bitirdiği öğrenildi. (DHA)
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