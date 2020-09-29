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Mert Yılmaz Antalyaspor'da

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 29.09.2020 12:20 | Son Güncelleme

Transferde Beşiktaş'ın da gündemine gelen Bayern Münih'in genç futbolcusu Mert Yılmaz, Fraport TAV Antalyaspor ile 5 yıllık anlaşmaya vardı.

Mert Yılmaz Antalyaspor'da

Milli oyuncu Nazım Sangare'nin Fenerbahçe'ye transferi sonrasında sağ bek mevkii için arayışlarını sürdüren Antalyaspor, Beşiktaş'ın da gündeminde olan 21 yaşındaki Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın da transfer listesinde bulunan genç futbolcu, bugün sağlık kontrolünden geçirilerek 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak. Başarılı futbolcu için Beşiktaş'ın 500 bin Euro teklif ettiği öğrenilirken, Antalyaspor'un ise transferi 350 bin Euro'ya bitirdiği öğrenildi. (DHA)

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