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Mertens'e Victor Osimhen şoku! Sürpriz gelişme... Galatasaray'da Okan Buruk sistemi tamamen değiştiriyor!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.09.2024 18:16
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona üçte üç yaparak başlayan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından kadrosuna dünyaca ünlü golcü Victor Osimhen'i kiralık olarak renklerine bağladı. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu ilk maçında Nijerya'nın evinde Benin'i 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada gol atan Osimhen, milli maç arasından sonra sarı - kırmızılı formaya kavuşuyor. İlk maçına çıkacak olan yıldız futbolcudan Mertens'e kötü haber geldi. İşte detaylar...

Mertens'e Victor Osimhen şoku! Sürpriz gelişme... Galatasaray'da Okan Buruk sistemi tamamen değiştiriyor!
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray, yaz transfer döneminde son olarak kadrosuna dünyaca ünlü Victor Osimhen'i kattı. Sarı - kırmızılılar, Nijeryalı golcüyü Napoli'den 1 yıllığına kiraladı. Hafta sonu Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkması beklenen yıldız futbolcudan, Mertens'e kötü haber geldi.

JENERİKLİK GOL ATTI

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Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Nijerya'nın Benin ile oynadığı maçta 72. dakikada oyuna girdi. Yıldız futbolcu, oyuna girdikten 6 dakika sonra gelişine bir vuruşla jeneriklik bir gol atarak takımının 3-0 galibiyetinde pay sahibi oldu.

MERTENS'E OSİMHEN ŞOKU!

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Sarı - kırmızılılarda son olarak Victor Osimhen'in takıma katılışıyla beraberinde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Okan Buruk'un Belçikalı yıldız Dries Mertens'i şoka uğratacak bir karar aldığı iddia edildi.

ARTIK HAMLE OYUNCUSU

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Yapılan habere göre Osimhen, Napoli'den eski takım arkadaşı Mertens'i yedek kulübesine gönderecek. Oyun sisteminin tamamen değiştireceği öne sürülen Okan Buruk'un Belçikalı yıldızı artık hamle oyuncusu olarak kullanacağını aktardı.

ÇİFT SANTRAFORLU OYUN SİSTEMİ

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Osimhen transferinin ardından Okan Buruk, Mauro Icardi'nin sakatlıktan kurtulmasıyla birlikte 3-5-2 dizilişine dönecek. Hem Nijeryalı forvete hem de Arjantinli yıldıza yer açmak için bu sisteme döneceği belirtildi. Bu söz konusu sistemde 10 numara pozisyonuna ihtiyaç olmadığından Mertens'in yedek kalacağı iddia edildi.

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Süper Lig Mauro Icardi dries mertens galatasaray Victor Osimhen
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