Mertens'e Victor Osimhen şoku! Sürpriz gelişme... Galatasaray'da Okan Buruk sistemi tamamen değiştiriyor!

Galatasaray, yaz transfer döneminde son olarak kadrosuna dünyaca ünlü Victor Osimhen'i kattı. Sarı - kırmızılılar, Nijeryalı golcüyü Napoli'den 1 yıllığına kiraladı. Hafta sonu Galatasaray formasıyla ilk maçına çıkması beklenen yıldız futbolcudan, Mertens'e kötü haber geldi.

JENERİKLİK GOL ATTI

Victor Osimhen, Afrika Uluslar Kupası Elemeleri D Grubu'nda Nijerya'nın Benin ile oynadığı maçta 72. dakikada oyuna girdi. Yıldız futbolcu, oyuna girdikten 6 dakika sonra gelişine bir vuruşla jeneriklik bir gol atarak takımının 3-0 galibiyetinde pay sahibi oldu.

MERTENS'E OSİMHEN ŞOKU!

Sarı - kırmızılılarda son olarak Victor Osimhen'in takıma katılışıyla beraberinde çarpıcı bir gelişme yaşandı. Okan Buruk'un Belçikalı yıldız Dries Mertens'i şoka uğratacak bir karar aldığı iddia edildi.

ARTIK HAMLE OYUNCUSU

Yapılan habere göre Osimhen, Napoli'den eski takım arkadaşı Mertens'i yedek kulübesine gönderecek. Oyun sisteminin tamamen değiştireceği öne sürülen Okan Buruk'un Belçikalı yıldızı artık hamle oyuncusu olarak kullanacağını aktardı.

ÇİFT SANTRAFORLU OYUN SİSTEMİ

Osimhen transferinin ardından Okan Buruk, Mauro Icardi'nin sakatlıktan kurtulmasıyla birlikte 3-5-2 dizilişine dönecek. Hem Nijeryalı forvete hem de Arjantinli yıldıza yer açmak için bu sisteme döneceği belirtildi. Bu söz konusu sistemde 10 numara pozisyonuna ihtiyaç olmadığından Mertens'in yedek kalacağı iddia edildi.