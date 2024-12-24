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Mertens futbolu bırakıp Galatasaray'a veda mı ediyor? Belçika'da bu soruya samimi yanıt verdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.12.2024 15:44
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Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek bir diğer oyuncu olan Mertens'in geleceği konusunda açıklama geldi. 37 yaşındaki Belçikalı oyuncunun futbola devam etmeyeceği kendisine soruldu ve Mertens bu soruya yanıt verdi.

Mertens futbolu bırakıp Galatasaray'a veda mı ediyor? Belçika'da bu soruya samimi yanıt verdi
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da geleceği henüz netlik kazanmayan Dries Mertens'ten açıklama geldi. Futbolu bırakacağı bile konuşulan Mertens'in sezon sonunda devam edip etmeyeceği büyük merak konusu olmuştu.

GALATASARAY'DA DEVAM EDECEK Mİ?

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Lige verilen ara nedeniyle ülkesi Belçika'ya giden Mertens, katıldığı bir etkinlikte kendisine geleceğiyle ilgili soru sorulması üzerine samimi bir cevap verdi.

"ŞU ANA KADAR İYİ GİDİYOR"

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Galatasaray'da devam edip etmeyeceği sorusuna cevap veren Mertens, "Göreceğiz, şu ana kadar her şey gerçekten iyi gidiyor ve orada mutluyum ama göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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galatasaray mertens
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