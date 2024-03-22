Mertens'in en yakın arkadaşı Insigne, Galatasaray'a gelmek için can atıyor!

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Mertens'in alternatifi arayışları son sürat devam ediyor.

GALATASARAY'A GELMEK İSTİYOR

Bir zamanlar Napoli ile İtalya Milli Takımı'nda oynayan Mertens'in yakın arkadaşı Insigne'nin Galatasaray'da forma giymek istediği öğrenildi. Bir süredir MLS takımlarından Toronto'nun formasını giyen yıldız oyuncu tekrardan Avrupa'da oynamak istiyor.

MERTENS FAKTÖRÜ

Yakın arkadaşı Mertens'ten Galatasaray hakkında bilgiler alan Insigne'nin hemen ikna olduğu ve sarı-kırmızılılara haber yolladığı öğrenildi. 32 yaşındaki İtalyan yıldız, bu sezon Toronto formasıyla çıktığı 4 maçta 2 gol kaydetti.





