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Mertens transferinde mutlu son!

İTALYA HABERLERİ  | 19.05.2020 10:40 | Son Güncelleme

ADın Türk takımlarıyla da anılan Dries Mertens, Napoli ile sözleşme uzatma kararı aldı.

Mertens transferinde mutlu son!

Dries Mertens, Napoli ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenileme kararı aldı.

Guardian’ın haberine göre Napoli, Belçikalı yıldıza üç yıllık sözleşme teklif etti. Inter ve Chelsea’nin de gündeminde olan Mertens, haftalık 170 bin sterlin kazanacağı yeni sözleşmeyi kabul etti.

33 yaşındaki oyuncuya 2.2 milyon sterlin de imza parası ödenecek.

2013’ten bu yana Napoli forması giyen Mertens 226 lig maçında 90 gol kaydetti.

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