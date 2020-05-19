Mertens transferinde mutlu son!

Dries Mertens, Napoli ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenileme kararı aldı.

Guardian’ın haberine göre Napoli, Belçikalı yıldıza üç yıllık sözleşme teklif etti. Inter ve Chelsea’nin de gündeminde olan Mertens, haftalık 170 bin sterlin kazanacağı yeni sözleşmeyi kabul etti.

33 yaşındaki oyuncuya 2.2 milyon sterlin de imza parası ödenecek.

2013’ten bu yana Napoli forması giyen Mertens 226 lig maçında 90 gol kaydetti.

(AJANSSPOR)

