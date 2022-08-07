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Mertens ve Torreira geldi, ortalık yıkıldı! ''Çaktırma ben Fenerbahçeliyim...''

07.08.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı Belçikalı Dries Mertens ve Uruguaylı Lucas Torreira, İstanbul’a geldi. Uçağın geç saatlerde inmesine rağmen yüzlerce taraftar, havalimanına gelerek sevgi gösterisinde bulundu. Galatasaraylı bir taraftar, düğününden sonra eşini eve bırakıp yeni transferler Mertens ve Lucas Torreira'yı karşılamak için havaalanına gitti. Karşılamada Fenerbahçeli bir taraftarın, ''Çaktırma ben Fenerliyim. Eğlenceye geldim." demesi ise gündem oldu.

Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 35 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Arsenal’dan Lucas Torreira ile 3+1 yıllığına anlaştı. Forvet mevkiini Haris Seferovic transferi ile güçlendiren sarı-kırmızılılar son olarak Belçikalı Dries Mertens ile 1+1 yıllık anlaşma sağladı. İki oyuncu da gece saatlerinde özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’nden İstanbul’a giriş yaparken, karşılamaya yüzlerce taraftar geldi. Yeni transferlerin kapıdan geçişi ile birlikte boyunlarına Galatasaray atkıları asılırken, taraftarlar da sloganlar atarak sevgi gösterisinde bulundu. Yeni evlenen bir Galatasaray taraftarı, düğünden sonra eşini eve bırakıp Mertens ile Torreira'yı karşılamak için havalimanına gitmesi ise sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

"ÇAKTIRMA BEN FENERLİYİM"

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Fenerbahçeli bir taraftarın da Mertens ve Torreira'yı karşılamaya gitmesi sosyal medyada gündeme oturdu. O taraftar, "Ben Fenerliyim çaktırma. Baktım herkes çok eğleniyor ben de katılayım dedim. Eğlence eğlencedir. Sonuçta hepimiz kardeşiz." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜLEYİCİ BİR ATMOSFER"

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Şaşkınlığını gizleyemeyen Torreira yaptığı ilk açıklamada, “Büyüleyici bir atmosfer var. Burada bulunduğum için çok mutluyum. Büyük bir sevgi var” dedi. Lakabın var mı? Sorusuna yanıt veren Uruguaylı orta saha, “Evet bir çok lakabım var ama Galatasaray taraftarının vermesini isterim” şeklinde konuştu.

"ÖZEL BİR ŞEYLER YAPMAK İSTİYORUM"

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Dries Mertens ise, “Müthiş. Buraya geldim çünkü özel bir şeyler yapmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

İki futbolcu da Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi. Yeni transferler daha sonra kendilerini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı. Mertens ve Torreira’nın, sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atmaları bekleniyor.

Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminde Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Dubois, Haris Seferovic, Fredrik Midtsjö transferleri ile kadrosunu güçlendirdi.


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