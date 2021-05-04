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Merve Aydın Survivor 2022 All Star için davet bekliyor!

04.05.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'ın eski yarışmacılarından Merve Aydın kararını verdi. Aydın Acun Ilıcalı'dan davet alırsa Survivor 2022 All Star'a gideceğini açıkladı.

Merve Aydın Survivor 2022 All Star için davet bekliyor!

Survivor yarışmacılarından Merve Aydın yaptığı canlı yayında merak edilen sorulara yanıt verdi.

Takipçilerinin Survivor 2022 All Star'da yer alıp almayacağını sorusu karşısında teklif gelirse katılmak istediğini, yarım kalan bir hesabının olduğunu, All Star'da bambaşka bir Merve Aydın olacağını belirtti.

Takipçilerinin bir diğer sorusu ise katılması halinde tanıtım fragmanında söyleyeceği söz oldu. Aydın yarışmaya katılması halinde "Yetenek sizi şöhret yapar, karakter ise efsane, bekle beni Survivor seni almaya geliyorum" oldu.

Merve Aydın sık sık yaptırdığı estetik operasyonlarla gündeme geliyor. İşte son görüntüsü:

Ekran Alıntısı

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Anahtar Kelimeler:
survivor Acun Ilıcalı
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