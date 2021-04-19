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Merve Aydın Survivor'a devam edecek mi? Açıklama geldi

19.04.2021 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor'da sakatlanan Merve Aydın'ın durumunu Acun Ilıcalı açıkladı. Merve Aydın Survivor'a devam edebilecek mi?

Merve Aydın Survivor'a devam edecek mi? Açıklama geldi

Survivor 2021, yeni bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz salı günü oynanan iletişim oyununda parkurdaki engele burnunu çarpan Merve Aydın, kanlar içinde kalmış ve ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Acun Ilıcalı, Merve Aydın'ın burnunda parçalı kırık olduğu dile getirmiş; yarışmadaki akıbetinin daha sonra belli olacağını söylemişti.

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Survivor'da takımlar arasında hem market hem dokunulmazlık oyunu oynandı. Acun Ilıcalı, market oyunu öncesi Merve Aydın'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Merve'nin operasyonunun başarılı geçtiğini söyleyen Ilıcalı, tedavisinin devam ettiğini ancak son kararı Metin Kuş'un vereceğini söyledi.

'KARAR DOKTORUMUZ METİN KUŞ'UN'

Ilıcalı sözlerine, Metin Kuş, Santa Domngo'ya giderek Merve'nin burnu için tekrar kontroller yapacak. Ancak ben dün kendisini ziyaret etti. Durumu iyi ve morali yüksek. Bir an önce de dönmek istiyor. Şimdilik ön gördüğümüz Merve'nin bir süre sonra benche daha sonra da oyunlara dönebileceği yönünde. Ancak kararı doktorumuz verecek" diye devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
survivor
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