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Merve Boluğur'a 10 tam altın takmıştı! Aslı Hünel kendisine öyle bir hediye aldı ki...

30.12.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

40 günde boşanan Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın düğününde nikah şahidi olan Aslı Hünel arkadaşına 10 tam altın takarak gündem olmuştu. Hünel bu sefer de kendisine aldığı yeni yıl hediyesiyle dikkat çekti. Aslı Hünel kendisine 'yürüyen ev' aldı.

Merve Boluğur'a 10 tam altın takmıştı! Aslı Hünel kendisine öyle bir hediye aldı ki...

Merve Boluğur ve Mert Aydın'ın düğününde Aslı Hünel, nikah şahidi olmuş ve geline iddialı bir hediye vermişti. Gelin Evi'nin sunucusu ünlü isim 40 gün evli kalıp boşanan arkadaşına 10 tam altın takarak gündem olmuştu.

Aslı Hünel şimdi de kendine aldığı yeni yıl hediyesiyle gündeme geldi.

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"Yürüyen ev" diye nitelendirdiği bir otomobil alan Aslı Hünel'in aracının içinde iki televizyon, bir buzdolabı, kahve makinesi, elbise askılığı ve takı bölümü var.

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Aslı Hünel'in aracı sınırlı sayıda üretilen bir model. Televizyon programı çekimleri nedeniyle zamanının çoğunun yollarda geçtiğini belirten Aslı Hünel, "Çok çalışıyorum ve kendimi ödüllendirmek istedim. Program çekimlerini yapmak için il il geziyoruz. Hayatım yollarda geçiyor resmen. Ben de kendime 'yürüyen bir ev' yaptırdım" dedi.


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