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  4. Merve Boluğur'a nazar değdi! Evlilik için geri sayım yaparken sevgilisiyle sokak ortasında tartıştı

Merve Boluğur'a nazar değdi! Evlilik için geri sayım yaparken sevgilisiyle sokak ortasında tartıştı

14.09.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merve Boluğur, ekim ayında nikah masasına oturmaya hazırlandığı sevgilisi Mert Aydın ile sokak ortasında tartıştı. Gerginlikleri yüzlerine yansıyan çiftten Aydın, "Bunu yayınlamasanız olmaz mı? Düğün telaşı bizi biraz yordu" dedi.

Merve Boluğur'a nazar değdi! Evlilik için geri sayım yaparken sevgilisiyle sokak ortasında tartıştı

Oyunculuğa ara vererek şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, bir süredir DJ Mert Aydın ile aşk yaşıyor. Geçtiğimiz günlerde sevgilisinden gelen evlilik teklifini kabul eden Boluğur, düğün hazırlıklarına başladı. Yoğun bir hazırlık sürecine başlayan çift, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

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SOKAK ORTASINDA TARTIŞTILAR

Cadde üzerinde araçlarını bekleyen çift, kimseye aldırış etmeden tartışmaya başladı. Telefonuna gelen mesajın ardından sevgilisine "O benim arkadaşım" diyerek sitem eden Boluğur'un gerginliği yüzüne yansıdı. O anlar da basın mensuplarını görünce iyice gerilen Boluğur, "Teşekkür ederiz" diyerek soruları yanıtsız bıraktı.

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"DÜĞÜN TELAŞI BİZİ YORDU"

2 Ekim'de nikah masasına oturacak olan çiftten Aydın ise tartışırken görüntülendikleri için rahatsız oldu. Basın mensuplarından ricada bulunan Aydın, "Bunu yayınlamasanız olmaz mı? Düğün telaşı bizi biraz yordu. O yüzden buradayız" dedi. Çift daha sonra araçlarına binerek gözden kayboldu.


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Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur Oyuncu sevgilisi
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