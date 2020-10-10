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Merve Boluğur: Bu aralar beni rahat bırakın!

10.10.2020 09:33 | Son Güncelleme:
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Merve Boluğur: Bu aralar beni rahat bırakın!

Oyuncu Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Boluğur, gazetecilerin sorularına, "Beni bu aralar rahat bırakın." yanıtını verdi.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Merve Boluğur, bir süredir takmadığı maskesini sonunda taktı.
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Önceki gün yağan sağanak yağmura aldırış etmeden parmak arası terlikleri ve yazlık elbisesi ile Nişantaşı turuna çıkan oyuncu, görüntülenmekten rahatsız oldu.

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Boluğur, basın mensuplarının, "Nasılsız Merve hanım?" demesi üzerine bir süre sessiz kaldı.

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Cevap vermeyerek yürümeye devam eden Boluğur, daha sonra ise, "Beni bu aralar rahat bırakın." diyerek yoluna devam etti.
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