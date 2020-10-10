Merve Boluğur: Bu aralar beni rahat bırakın!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Merve Boluğur, bir süredir takmadığı maskesini sonunda taktı.



Önceki gün yağan sağanak yağmura aldırış etmeden parmak arası terlikleri ve yazlık elbisesi ile Nişantaşı turuna çıkan oyuncu, görüntülenmekten rahatsız oldu.

Boluğur, basın mensuplarının, "Nasılsız Merve hanım?" demesi üzerine bir süre sessiz kaldı.

Cevap vermeyerek yürümeye devam eden Boluğur, daha sonra ise, "Beni bu aralar rahat bırakın." diyerek yoluna devam etti.



