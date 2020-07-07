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Merve Boluğur'dan Cardi B'ye Muhteşem Yüzyıl ve Nurbanu yanıtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 21:39 | Son Güncelleme

Dünyaca ünü Amerikalı rap yıldızı Cardi B sıkı bir Muhteşem Yüzyıl hayranına dönüştü. Sosyal medya hesabından sık sık Muhteşem Yüzyıl paylaşımları yapan Cardi B son olarak ise dizideki Nurbanu karakterinden nefret ettiğini yazdı. Muhteşem Yüzyıl'da Nurbanu'yu canlandıran oyuncu Merve Boluğur ise Cardi B'ye yanıt veri.

Merve Boluğur'dan Cardi B'ye Muhteşem Yüzyıl ve Nurbanu yanıtı!

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Muhteşem Yüzyıl dizisi izlediğini ve günde 5 bölüm bitirdiğini söyleyen dünyaca ünlü rapçi Cardi B, sosyal medya hesabından diziyle ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Cardi B, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Nurbanu karakterinden nefret ettiğini söyledi.

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Muhteşem Yüzyıl dizisinin Nurbanu karakterinden nefret ettiğini paylaşan dünyaca ünlü rapçi Cardi B'ye, Nurbanu'yu oynayan oyuncu Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi. Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyunculuk becerilerimin süper bir kanıtı" dedi.

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