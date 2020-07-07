Merve Boluğur'dan Cardi B'ye Muhteşem Yüzyıl ve Nurbanu yanıtı!



Muhteşem Yüzyıl dizisi izlediğini ve günde 5 bölüm bitirdiğini söyleyen dünyaca ünlü rapçi Cardi B, sosyal medya hesabından diziyle ilgili yeni bir paylaşım yaptı. Cardi B, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Nurbanu karakterinden nefret ettiğini söyledi.

Muhteşem Yüzyıl dizisinin Nurbanu karakterinden nefret ettiğini paylaşan dünyaca ünlü rapçi Cardi B'ye, Nurbanu'yu oynayan oyuncu Merve Boluğur'dan yanıt gecikmedi. Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Oyunculuk becerilerimin süper bir kanıtı" dedi.



