Merve Boluğur'dan derin dekolteli kırmızı elbisesiyle cesur paylaşım! Elinde çiçekle sahilden paylaştı

2000'li yılların başlarında Acemi Cadı dizisiyle büyük kitleler tarafından tanınan Merve Boluğur'dan gelen sütyenli paylaşım olay oldu. Boluğur, geçtiğimiz günlerde ayna karşısında verdiği sütyenli pozuyla olay olmuştu.

KIRMIZI ELBİSESİYLE CESUR PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Magazin gündeminde sık sık paylaşımlarıyla yer alan ve eski eşi Murat Dalkılıç ile ayrılığı atlatamadığı iddia edilen Merve Boluğur'dan bu kez kırmızılı elbiseli cesur bir paylaşım geldi.

Ünlü oyuncu "Rose" (Gül) notunu düştüğü paylaşımda derin dekoltesiyle ve elinde gülle poz verdi.

Paylaşımlarıyla sık sık ses getiren ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde paylaştığı siyah giyimli vampir kombin pozlarıyla da çokça konuşulmuştu.

İşte Merve Boluğur'un çok konuşulan bazı fotoğrafları...



