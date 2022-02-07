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Merve Boluğur'dan 'Emre Kaya' açıklaması: Arkadaşız

07.02.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü popçu Emre Kaya ile oyuncu Merve Boluğur, birlikte objektiflere poz verdi. İkili arasındaki aşk dedikoduları kafaları karıştırırken, Kaya sessiz kaldı. Merve Boğulur ise “Aşk yok, iş var” ifadelerini kullandı.

Merve Boluğur'dan 'Emre Kaya' açıklaması: Arkadaşız

Sık sık birlikte görüntülenen Emre Kaya ile Merve Boğulur çifti, yine bir mekan çıkışı objektiflere yakalandı.

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Emre Kaya, yine sessizliğini korurken, Merve Boluğur, “İlişki yok, iş var” dedi. Kafa karıştıran güzel oyuncu, Emre Kaya’nın başarılı çalışmalarından söz ederek, onunla müzikle alakalı çalıştıklarını söyledi.

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EMRE KAYA SESSİZ KALDI

Birbirlerini daha iyi tanıyıncaya kadar temkinli davranarak aşkı inkar ettiği ileri sürülen Boluğur, “Aşk varsa var derim beni tanırsınız” diye konuştu. Geçtiğimiz aylarda ‘Tebessüm’ ile müzik kariyerini sürdüren Emre Kaya’nın sessiz kalması da dikkatlerden kaçmadı.

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‘USTA ŞARKILAR’ ALBÜMÜ GELİYOR

Özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen Emre Kaya’nın hazırlıklarını sürdürdüğü arabesk albüm için stüdyoda sabahladığı konuşuluyor.

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Şarkıcının, Orhan Gencebay’dan Müslüm Gürses’e, Yıldız Tilbe’den Kibariye, İbrahim Tatlıses ve Hakan Altun’a kadar arabesk müziğin duayenlerinin seslendirdiği birbirinden değerli eserlerin yer aldığı ‘Usta Şarkılar’ albümünün piyasaya çıkmak için gün saydığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Emre Kaya Merve Boluğur
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