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Merve Boluğur'den evlilik yorumu! "Türkiye'de çoğu insan..."

14.04.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Murat Dalkılıç ile 3 yıl evli kalan ve evliliğin ardından bir türlü aradığı aşkı bulamayan Merve Boluğur, takipçilerinden birinin sorduğu 'evlilik' sorusuna verdiği yanıtla yine adından söz ettirmeyi başardı.

Merve Boluğur'den evlilik yorumu! "Türkiye'de çoğu insan..."

Sosyal medyada ilginç yorumlar ve paylaşımlar yapan Merve Boluğur, son olarak takipçileriyle yaptığı soru-cevap etkinliğiyle gündeme geldi. Uzun yıllardır uzak olan ve bunun yanı sıra YouTube kanalı ile albüm çalışmalarına ağırlık veren Boluğur, 3.7 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından bir takipçisinin sorduğu "Yalnızlığın sonu ne zaman gelecek? Evlilik, sevgili falan?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Ünlü isim, bu soruyu Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaşarak, "Ben derin yaşayan bir kadınım... Günümüzde her şey yüzeysel ve göstermelik maalesef. Denemelerim oluyor, benim kafada olan birine rastlamadım daha... Evlilik ciddi sorumluluk bana göre. Türkiye'de çoğu insan bilinçsizce yapıyor. Sevgi temelli olmalı, olgunluk gerekiyor" diye yazdı.

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Oyuncunun bu paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından Dalkılıç'a gönderme olarak yorumlandı.


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Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur Murat Dalkılıç
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