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Merve Boluğur hüngür hüngür ağladı! "Trilyonluk iş gelse..."

17.06.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde yeni çıkardığı şarkı ile gündemde olan Acemi Cadı, Küçük Sırlar gibi yapımlardaki rolleriyle tanınan Merve Boluğur, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla gündemde. Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu Merve Boluğur, Altın Melek en iyi kadın oyuncu ödülünün sahibi oldu. Aldığı ödül karşısında duygulanan ve gözyaşlarına hakim olamayan Merve Boluğur mutluluğunu Instagram hesabından dile getirdi.

Merve Boluğur hüngür hüngür ağladı! "Trilyonluk iş gelse..."

Uzun zamandır ekranlarda yer almasa da yaptığı açıklamalar ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Merve Boluğur duygusal anlar yaşadı. Geçtiğimiz günlerde yeni çıkardığı 'Şşşt' isimli parçasıyla gündem olan Boluğur, aldığı ödül karşısında büyük mutluluk yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

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Magazin, Sanat ve müzik dünyasının önemli ödülleri arasında yer alan Altın Melek 2022 ödülleri sahiplerini buldu. 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü ise uzun zamandır herhangi bir projede yer almamasına rağmen oyuncu Merve Boluğur'un oldu.

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Ekranlardan uzakta bir yaşam süren Merve Boluğur aldığı ödül karşısında gözyaşlarını tutamadı. Konu ile ilgili Instagram hesabından paylaşımda bulunan Boluğur, ''Çok ağlattınız beni hüngür hüngür sağ olun. Kaç senedir dizi yapmama rağmen hala düşünmeniz... Mesleğimi bir daha düşünmeme sebep oldu. Trilyonluk iş gelse manevi olarak bu kadar mutlu olmazdım... Tüm magazin jürisine çok teşekkürler." notunu düştü.

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Merve Boluğur
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