Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı! 53 gün süren evlilik tek celsede bitti

2017 yılında Murat Dalkılıç ile tek celsede boşanan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Merve Boluğur 16 Kasım günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eşi Mert Aydın ile ayrılık kararı aldıklarını açıklayarak "Olmadı teşekkürler, hayat bu. Mert'e de mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

Evlilikleri 53 gün süren ikili bugün resmen boşandı. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlandı. 2 Ekim'de nikah masasına oturan Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan sona erdi.



"BABAM VAR SORU SORMAYIN"

Boşanma davasına babasıyla beraber katılan Boluğur, adliye çıkışında ise “Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi" ifadeleriyle gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

"OLMADI YÜRÜTEMEDİK"

Mert Aydın ise, “Olmadı. Yürütemedik. Merve’ye her şey için çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.