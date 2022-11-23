MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı! 53 gün süren evlilik tek celsede bitti

Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı! 53 gün süren evlilik tek celsede bitti

23.11.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Merve Boluğur ile Mert Aydın çifti geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı. 2 Ekim'de evlenen Merve Boluğur ile Mert Aydın, tek celsede boşandı. Bugün görülen davada ikilinin boşanması 5 dakika sürdü.

Merve Boluğur ile Mert Aydın boşandı! 53 gün süren evlilik tek celsede bitti

2017 yılında Murat Dalkılıç ile tek celsede boşanan Merve Boluğur, 2 Ekim'de DJ Mert Aydın ile nikah masasına oturmuştu. Merve Boluğur 16 Kasım günü Instagram hesabından yaptığı paylaşımla eşi Mert Aydın ile ayrılık kararı aldıklarını açıklayarak "Olmadı teşekkürler, hayat bu. Mert'e de mutluluklar güzel günlerimiz için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

Evlilikleri 53 gün süren ikili bugün resmen boşandı. İkili, anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşma 5 dakikada sonuçlandı. 2 Ekim'de nikah masasına oturan Boluğur ve Aydın'ın evliliği ikinci ayını doldurmadan sona erdi.
311467461_194084166366241_6214906752997117089_n

"BABAM VAR SORU SORMAYIN"

Boşanma davasına babasıyla beraber katılan Boluğur, adliye çıkışında ise “Yanımda babam var lütfen soru sormayın, rahatsız kendisi" ifadeleriyle gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

"OLMADI YÜRÜTEMEDİK"

Mert Aydın ise, “Olmadı. Yürütemedik. Merve’ye her şey için çok teşekkür ederim.” ifadelerini kullandı.

Daha fazla dayanamadı! "Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor" Daha fazla dayanamadı! "Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Poyraz Karayel'in Cevher Albayı'nın kızı da ünlü oyuncu çıktı! Görenler hayrete düştüPoyraz Karayel'in Cevher Albayı'nın kızı da ünlü oyuncu çıktı! Görenler hayrete düştü
Hamile olduğunu duyunca parayı elinin tersiyle itti! Ödediği tazminat gündem olduHamile olduğunu duyunca parayı elinin tersiyle itti! Ödediği tazminat gündem oldu
Cinsiyet değiştirdikten sonra en büyük isteğiydi!Cinsiyet değiştirdikten sonra en büyük isteğiydi!
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'ye sürpriz katılım! Gündeme damgasını vuracak

AK Parti'ye sürpriz katılım! Gündeme damgasını vuracak

İl sayısı 93'e çıkabilir! İstanbul'un yanı başında... Aralarında çok sürpriz yerler de var, işte o ilçeler...

İl sayısı 93'e çıkabilir! İstanbul'un yanı başında... Aralarında çok sürpriz yerler de var, işte o ilçeler...

Kemikleri kırılıp, iç kanama geçirmiş!

Kemikleri kırılıp, iç kanama geçirmiş!

Canlı yayında ağızları açıkta bırakan itiraf! "Dışarıda başka kadın bulamayınca..."

Canlı yayında ağızları açıkta bırakan itiraf! "Dışarıda başka kadın bulamayınca..."

Güzel voleybolcu sosyal medyada topa tutuldu! 'Biraz terbiye...'

Güzel voleybolcu sosyal medyada topa tutuldu! 'Biraz terbiye...'

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor

İlginizi Çekebilir

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Halının altına süpürülen sorunlar açığa çıkıyor

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.