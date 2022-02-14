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  4. Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Seksi dansı olay oldu

Merve Boluğur kendini müziğe kaptırdı! Seksi dansı olay oldu

14.02.2022 07:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Merve Boluğur, eğlendiği bir mekanda kendini müziğin ritmine kaptırarak dans etti. O anlar arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Boluğur'un dansı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Acemi Cadı dizisiyle tanınan, son zamanlarda ise sosyal medya paylaşımlarıyla ön plana çıkan oyuncu Merve Boluğur, arkadaşlarıyla bir mekanda eğlenmeye gitti.

KALKIP DANS ETMEYE BAŞLADI

Nilüfer'in "Sen Mühimsin" şarkısı eşliğinde dans etmeye başlayan ünlü ismin görüntüleri, arkadaşları tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Boluğur'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

AŞK HAYATIYLA GÜNDEMDE

Murat Dalkılıç ile evlilikleri sadece üç yıl süren ve aşka aradığı mutluluğu uzun süredir bulamayan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un ismi bir süredir şarkıcı Emre Kaya ile anılıyordu. Geçtiğimiz günlerde yine Kaya ile görüntülenen oyuncu Boluğur, haklarında çıkan haberlere yanıt vererek "İlişki yok, iş var" açıklamasını yapmıştı.

Merve Boluğur'dan 'Emre Kaya' açıklaması: ArkadaşızMerve Boluğur'dan 'Emre Kaya' açıklaması: Arkadaşız


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Merve Boluğur
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