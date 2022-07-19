Merve Boluğur mayolu ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, sosyal medya hesabında oldukça aktif... Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi bulunan Boluğur, sık sık paylaşım yapıyor.

MAYOLU POZ VERDİ

Merve Boluğur Instagram pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Bir süredir tatil yapan ünlü isim, ayna karşısında mayolu poz verdi.

Boluğur geçtiğimiz günlerde siyah bikinili pozuyla olay olmuştu.

Ünlü isim güzelliği kadar düzgün fiziğiyle de ön plana çıkıyor.

İşte Merve Boluğur'un Instagram pozları...





