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Merve Boluğur mayolu ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı!

19.07.2022 00:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son zamanların gündemden düşmeyen ismi Merve Boluğur birbirinden iddialı pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Açıklamalarıyla da çokça konuşulan eski oyuncu, iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.

Merve Boluğur mayolu ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, sosyal medya hesabında oldukça aktif... Instagram'da geniş bir takipçi kitlesi bulunan Boluğur, sık sık paylaşım yapıyor.

MAYOLU POZ VERDİ

Merve Boluğur Instagram pozlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Merve Boluğur mayolu ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı!

Bir süredir tatil yapan ünlü isim, ayna karşısında mayolu poz verdi.

Merve Boluğur mayolu ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı!

Boluğur geçtiğimiz günlerde siyah bikinili pozuyla olay olmuştu.

Merve Boluğur mayolu ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı!

Ünlü isim güzelliği kadar düzgün fiziğiyle de ön plana çıkıyor.

Merve Boluğur mayolu ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı!

İşte Merve Boluğur'un Instagram pozları...

Merve Boluğur mayolu ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı!

Merve Boluğur mayolu ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı!

Merve Boluğur mayolu ayna pozuyla sosyal medyayı yaktı!

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Merve Boluğur Instagram
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