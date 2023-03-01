Merve Boluğur'un bikinili pozu tartışma yarattı! 'Ülke bu haldeyken...'

6 Şubat sabahı Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarının yaşanmasına neden oldu. Sosyal medyada normalleşme tartışmaları sürerken, Merve Boluğur'un bikinili pozu tepki çekti.

Siyah bikinili pozunu sosyal medya hesabından paylaşan Merve Boluğur'a takipçileri sessiz kalamadı. Ünlü oyuncuya, ''Biz hala normale dönemiyoruz'', Ülke bu haldeyken sırası mı?'' gibi yorumlar yapıldı.

Bazı takipçileri ise ''Hayat devam ediyor'', ''Çok güzelsin'', ''Keşke bütün ünlülere böyle duyarlı yorumlar yapsanız'' diyerek Merve Boluğur'u savundu.

HATAY'A GİTMİŞTİ

Merkezi Kahramanmaraş olan depremler nedeniyle Gaziantep, Malatya, Hatay, Adana, Mersin, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da ağır yıkımlara meydana geldi. Ünlü ouyuncu Merve Boluğur'un da arkadaşı enkaz altında kalmıştı. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan Merve Boluğur, arkadaşı için Hatay'a gitmiş, depremzede ailelerle biraraya gelmişti.





