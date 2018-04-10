Merve Boluğur'un pozları sosyal medyanın diline düştü!

Şu sıralar kendi ismini taşıyan mat rujları web sitesi üzerinden satışa sunan Merve Boluğur sosyal medyada alay konusu oldu. Sürekli aynı duruşla objektiflere poz veren Merve Boluğur'un bu halleri dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Posta'nın haberine göre Instagram ve Twitter'da Merve Boluğur'un kendine has verdiği pozları paylaşılıp binlerce yorum yapıldı.

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI:

-Güzelim kadınsın bunu kendine neden yapıyosun nedennnn

-Hic mi arkadasi yok ya uyaracak

-Bir dahaki pozda rövaşataya kalkar

-Neden terminatör gibi davranıyor

-Soner Sarıkabadayı ile müthiş bi çift olabilirler

-Atarlı semt çocuğu gibi poz vermiş bu ne böyle ya

-Cristiano Boluğur

-Serbest vuruş kullanacak ronaldo gibi duruyor.