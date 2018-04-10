MAGAZİN

Merve Boluğur'un pozları sosyal medyanın diline düştü!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2018 23:12 | Son Güncelleme

Kendi ruj markasını çıkaran oyuncu Merve Boluğur, verdiği pozlarla sosyal medyanın diline düştü!

Merve Boluğur'un pozları sosyal medyanın diline düştü!

Şu sıralar kendi ismini taşıyan mat rujları web sitesi üzerinden satışa sunan Merve Boluğur sosyal medyada alay konusu oldu. Sürekli aynı duruşla objektiflere poz veren Merve Boluğur'un bu halleri dikkatli sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Posta'nın haberine göre Instagram ve Twitter'da Merve Boluğur'un kendine has verdiği pozları paylaşılıp binlerce yorum yapıldı.

23dk

merve

İŞTE O YORUMLARDAN BAZILARI:
-Güzelim kadınsın bunu kendine neden yapıyosun nedennnn

-Hic mi arkadasi yok ya uyaracak

-Bir dahaki pozda rövaşataya kalkar

-Neden terminatör gibi davranıyor

-Soner Sarıkabadayı ile müthiş bi çift olabilirler

-Atarlı semt çocuğu gibi poz vermiş bu ne böyle ya

-Cristiano Boluğur

-Serbest vuruş kullanacak ronaldo gibi duruyor.

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merve boluğur Merve Boluğur instagram

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