Merve Boluğur üst üste paylaştı! "Dekolten sınırda"

Hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur üst üste dekolteli pozlarını paylaştı. Son dönemde aşk hayatıyla gündeem gelen Merve Boluğur'un bacak dekolteli ve göğüs dekolteli iddialı pozları takipçilerinin radarına girdi.

"Problem kız" notuyla paylaşımlar yapan Merve Boluğur'un frikik vermesine ise ramak kaldı. Oyuncunun bu pozlarını görenler "Dekolten sınırda dikkat et" yorumları yaptı.

Merve Boluğur, 2015’te nikah masasına oturduğu popçu Murat Dalkılıç’tan Eylül 2017’de tek celsede boşanmıştı. Boşanmadan sonra aradığı aşkı bulamayan oyuncu geçtiğimiz günlerde ""Evleneceğim kişiyle aramda tutku ve sağlam bir his bağı olmalı" yanıtını verdi.



