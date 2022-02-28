MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Merve Boluğur üst üste paylaştı! "Dekolten sınırda"

Merve Boluğur üst üste paylaştı! "Dekolten sınırda"

28.02.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekranda uzun süredir olmamasına rağmen pozları ve açıklamalarıyla kendini unutturmayan oyuncu Merve Boluğur üst üste dekolteli pozlarını paylaştı. Merve Boluğur'un frikiğe ramak kala pozlarına "Dekolten sınırda dikkat et" yorumları geldi.

Merve Boluğur üst üste paylaştı! "Dekolten sınırda"

Hem açıklamaları hem de paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur üst üste dekolteli pozlarını paylaştı. Son dönemde aşk hayatıyla gündeem gelen Merve Boluğur'un bacak dekolteli ve göğüs dekolteli iddialı pozları takipçilerinin radarına girdi.

"Problem kız" notuyla paylaşımlar yapan Merve Boluğur'un frikik vermesine ise ramak kaldı. Oyuncunun bu pozlarını görenler "Dekolten sınırda dikkat et" yorumları yaptı.

1

Merve Boluğur, 2015’te nikah masasına oturduğu popçu Murat Dalkılıç’tan Eylül 2017’de tek celsede boşanmıştı. Boşanmadan sonra aradığı aşkı bulamayan oyuncu geçtiğimiz günlerde ""Evleneceğim kişiyle aramda tutku ve sağlam bir his bağı olmalı" yanıtını verdi.

33


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elveda Rumeli'nin kızçeleri büyüdü! Son halleri inanılmazElveda Rumeli'nin kızçeleri büyüdü! Son halleri inanılmaz
"Benim için bitti" diyerek parkuru terk etti! Şoke eden olay"Benim için bitti" diyerek parkuru terk etti! Şoke eden olay
Survivor'da Avatar Atakan'a büyük şok!Survivor'da Avatar Atakan'a büyük şok!
Anahtar Kelimeler:
Merve Boluğur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Tam bir gündem havası peşinde

En Çok Okunan Haberler

Rusya: Hava üstünlüğünü ele geçirdik

Rusya: Hava üstünlüğünü ele geçirdik

Ukrayna ve Rusya masaya oturdu!

Ukrayna ve Rusya masaya oturdu!

Rus 'para babaları' şokta! Detaylar netleşti...

Rus 'para babaları' şokta! Detaylar netleşti...

İstihbarat belgeleri sızdı, 50 bin Rus askeri...

İstihbarat belgeleri sızdı, 50 bin Rus askeri...

Yeni cephe! Savaşa dahil oldular, saatler sonra saldıracak

Yeni cephe! Savaşa dahil oldular, saatler sonra saldıracak

Güney Koreli YouTuber'a Suriyelilerden taciz!

Güney Koreli YouTuber'a Suriyelilerden taciz!

İlginizi Çekebilir

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

"Reza ile resimlerin duruyor mu?" sorusu

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

13 kilo verdikten sonra çenesini eritti ve... Son hali olay oldu

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı tarzında alternatif kombin önerileri

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Cinsiyet değiştirecek mi? "Maskülen bir tarzım var diye..."

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Olay yaratan paylaşım! Rus askerlerine cinsel ilişki sözü verdi

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.