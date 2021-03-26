Merve Boluğur yeni imajını paylaştı! 'Kısa saçlar...'

Oyunculuktan sonra YouTube kanalı açan Merve Boluğur, şarkıcılığa adım atacağını da söyleyerek bombayı patlatmıştı. Murat Dalkılıç ile iki yıllık evliliklerini sonlandırdıktan sonra Burak Dayı ile sevgili olan oyuncu geçtiğimiz günlerde yeni aşka yelken açtı.

Yeni sevgilisiyle paylaşım yapan 33 yaşındaki Boluğur'un gizemli sevgilisinin Şişli'de bir kafe işleten Meriç Kırdan olduğu ortaya çıktı. Şimdilerde şarkıcılığa soyunan Merve Boluğur, imajı tazeledi.

Saçlarını kısacık kestiren Merve Boluğur, sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmedi.

Güzel oyuncunun 'Yenilik, kısa saçlar' notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.



