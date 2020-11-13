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Merve Boluğur yeni projesiyle dönmeye hazırlanıyor! Yeni işini açıkladı!

13.11.2020 12:19 | Son Güncelleme:
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Merve Boluğur yeni projesiyle dönmeye hazırlanıyor! Yeni işini açıkladı!

Son dönemde adından sıklıkla söz ettiren Merve Boluğur sevenleriyle buluşmak için gün sayıyor. Güzel oyuncu sosyal medya hesabından yeni işinin detaylarını ilk kez paylaştı.

Geçtiğimiz yaz aylarında aşk hayatıyla gündeme gelen Merve Boluğur hayranı Burak Dayı ile doludizgin bir aşka yelken açmıştı. Çeşme sokaklarında görüntülenen ikilinin aşkı kısa sürdü. Aşk yeminini Burak Dayı ile bozan Merve Boluğur, ilişkisinin sona ermesiyle İstanbul’a geri dönmüştü. Koronavirüs pandemisi süresinde İstanbul sokaklarında maskesiz dolaşmasıyla eleştiri oklarının hedefi olan Merve Boluğur yaptığı çarpıcı açıklamalarla da gündemi belirlemişti.

Koronavirüs karantinası boyunca meditasyon yaptığını ve kendi içsel yolculuğuna yöneldiğini ifade eden Merve Boluğur, ekranlara verdiği arayı sonlandırdığını müjdeledi. Dizi ve film setlerinden uzak kalmayı tercih eden güzel sanatçı yeni projesini ilk kez açıkladı.

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‘BEN ÇOK KEYİF ALDIM’

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Yakın arkadaşıyla çıktığı kamp tatilinden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim hayranlarının sabırsızlıkla beklediği müjdeyi verdi. Dizi ve film setlerine ara veren Merve Boluğur, Youtube kanalıyla hayranlarıyla hasret gidermeye hazırlanıyor. Boluğur yeni projesiyle ilgili, “Herkese selam. Size çok güzel bir haberim var, Youtube kanalı açıyorum. İlk bölümünü bitirdim, biraz kurgu aşaması var ama sonrasında sizlerle birlikte olacak. Ben çok keyif aldım, bana çok iyi geldi. Umarım size de çok iyi gelir” açıklamasını yaptı.

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Çok severimm kendisinii

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