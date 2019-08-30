Merve Çağıran Çocuk dizisinde hangi rolde oynuyor? İşte Akça karakteri

Annelikleri ile sınanan 4 kadının hikayesinin anlatıldığı “Çocuk” dizisinde Merve Çağıran, kendi evladına daha iyi bir gelecek verebilmek için anneliğinden vazgeçen “Akça” karakterini canlandırıyor.

İlk kez bir anneyi canlandıran oyuncu yeni projesini şu sözlerle anlattı:

“Hikayede, karakterlerin zaaflarının salt kötülük olarak görülmediği, iyilikleri de kötülükleri de içlerinde barındırdıkları, bu yüzden de onları anlayabildiğimiz, empati kurabildiğimiz bir bakış açısı var. Çocuğuna daha iyi bir gelecek verebilmek adına onu terk etmek zorunda kalan Akça’nın yaşadıkları ve hikayedeki aile çocuk ilişkileri beni çok etkiledi. Kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan Akça'nın hayatında aşka yer yok aslında. Akça'nın Hasan'la olan hastalıklı ilişkisi hayatından aşkı çıkarmasına neden olmuş. Ta ki Ali Kemal ile yolları kesişene kadar.. Hepimiz gibi Akça’nın da aşka ihtiyacı var. Ne kadar kaçsa da aşk bir şekilde Akça’yı içine alacak. İnandıktan sonra her şeyi göze alabilecek ve her koşulda dimdik ayakta duran bir kadın karakter Akça.

Başrollerini; Nazan Kesal, Serhat Teoman, İsmail Hacıoğlu, Merve Çağıran, Ceyda Ateş Toplusoy, Kenan Acar, Nimet İyigün ve Mehmet Emin Güney’in paylaştığı, yönetmen koltuğunda Serkan Birinci oturduğu, senaryosunu ise Nazlı Sunlu Kaçan ve Hilal Yıldız birlikte kaleme aldığı Çocuk Eylül’de Star’da.

