Merve Çağıran ekrana geri dönüyor

Geniş bir hayran kitlesi bulunan Merve Çağıran, son olarak Çocuk dizisinde ekrana gelmişti. 2007 yapımı gençlik dizisi Kavak Yelleri’nde canlandırdığı Gülçin karakteriyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu yıllar içinde Kaçak Gelinler, Şefkat Tepe, Tatlı Küçük Yalancılar, Fi, Çarpışma ve son olarak Çocuk dizisiyle ekrana geldi.

Çocuk dizisinde Akça karakterinde izlediğimiz oyuncu rol arkadaşı İsmail Hacıoğlu ile de sette başladığı yakınlaşmasını aşka dönüştürmüştü. Uzun süredir magazin gündeminde Hacıoğlu ile aşkıyla gündemde olan oyuncu, 1 yıl fazla bekledikten sonra yeniden dizilere dönme kararı aldı.

KALP YARASI DİZİSİNDE ROL ALACAK

atv ekranında yeni sezon için hazırlıkları başlayan Kalp Yarası isimli dizi ile anlaşan oyuncu, Nilgün karakterini canlandıracak. Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, İlhan Şen, İnanç Konukçu ve Nail Kırmızıgül gibi önemli isimlerle bir arada çalışacak olan oyuncu, hayranlarını da bu anlaşması ile çok mutlu etti.

