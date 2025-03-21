Dünya Kupası Afrika Elemelerinde Osimhen'in gecesi! Öyle bir şey yaptı ki...

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya, Ruanda deplasmanında 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Nijerya, grupta 6 puana yükseldi. Ruanda ise 7 puanda kaldı.
Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen attı. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, 11 ve 45+3'üncü dakikalarda fileleri havalandırdı. Osimhen performansıyla adeta resital yaptı. Nijerya'da Victor Osimhen ve Bright Osayi Samuel, ilk 11'de başladıkları maçta 77 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Nijerya puanını 6'ya yükseltti. Ruanda ise 7 puanda kaldı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum