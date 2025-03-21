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Dünya Kupası Afrika Elemelerinde Osimhen'in gecesi! Öyle bir şey yaptı ki...

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
21.03.2025 21:54
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Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya deplasmanda Ruanda'yı Victor Osimhen'in golleriyle 2-0 yendi. Nijerya elemelerde ilk galibiyetini aldı. Osimhen, Nijerya formasıyla oyundan alındığı dakikaya kadar resmen şov yaptı.

Dünya Kupası Afrika Elemelerinde Osimhen'in gecesi! Öyle bir şey yaptı ki...
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya, Ruanda deplasmanında 2-0 kazandı. Bu sonucun ardından Nijerya, grupta 6 puana yükseldi. Ruanda ise 7 puanda kaldı.

GALİBİYETİ OSIMHEN GETİRDİ!

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Nijerya'ya galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen attı. 26 yaşındaki yıldız futbolcu, 11 ve 45+3'üncü dakikalarda fileleri havalandırdı. Osimhen performansıyla adeta resital yaptı. Nijerya'da Victor Osimhen ve Bright Osayi Samuel, ilk 11'de başladıkları maçta 77 dakika sahada kaldı. Bu sonucun ardından Nijerya puanını 6'ya yükseltti. Ruanda ise 7 puanda kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
spor galatasaray Victor Osimhen
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