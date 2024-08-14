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  4. Merve Dizdar ile Cihan Ayger'den dudak dudağa poz! Balayında aşka geldi

Merve Dizdar ile Cihan Ayger'den dudak dudağa poz! Balayında aşka geldi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
14.08.2024 15:45
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Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan Ömer dizisinde rol alan Merve Dizdar, geçtiğimiz haziran ayında sürpriz bir şekilde Cihan Ayger ile dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri süren ünlü çiftten romantik pozlar geldi. Merve Dizdar tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı.

MYNET-Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi ile 76. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olan Merve Dizdar başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

2021 yılında Gürhan Altundaşar’dan boşanan Merve Dizdar, aradığı aşkı Cihan Ayger'de bulmuştu. Geçtiğimiz haziran ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturan ünlü çiftin mutlu birliktelikleri sürüyor.

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Balayı için Japonya'ya gitmeyi tercih eden ünlü çift, şimdilerde deniz, kum ve güneşin tadını Çeşme'de çıkarıyor.

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BALAYINDA AŞKA GELDİ

Zaman zaman eşiyle keyifli anlarını da takipçilerinin beğenisine sunan Dizdar, tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı. Tatilde aşka gelen ünlü çiftten Merve Dizdar, eşiyle dudak dudağa pozunu da yayınladı.

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Dizdar'ın bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Merve Dizdar
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