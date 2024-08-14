Merve Dizdar ile Cihan Ayger'den dudak dudağa poz! Balayında aşka geldi

MYNET-Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi ile 76. Cannes Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olan Merve Dizdar başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

2021 yılında Gürhan Altundaşar’dan boşanan Merve Dizdar, aradığı aşkı Cihan Ayger'de bulmuştu. Geçtiğimiz haziran ayında sürpriz bir kararla nikah masasına oturan ünlü çiftin mutlu birliktelikleri sürüyor.

Balayı için Japonya'ya gitmeyi tercih eden ünlü çift, şimdilerde deniz, kum ve güneşin tadını Çeşme'de çıkarıyor.

BALAYINDA AŞKA GELDİ

Zaman zaman eşiyle keyifli anlarını da takipçilerinin beğenisine sunan Dizdar, tatil kareleriyle sosyal medyayı salladı. Tatilde aşka gelen ünlü çiftten Merve Dizdar, eşiyle dudak dudağa pozunu da yayınladı.

Dizdar'ın bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.