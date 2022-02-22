Merve Dizdar'ın 4 saatlik yemeği! "Siz nereden çıktınız?"

Merve Dizdar Nişantaşı'nda bir erkek arkadaşıyla yemek yerken görüntülendi. Baş başa dört saat birlikte vakit geçiren ikili oldukça keyifliydi. Oyuncunun kahkahaları Nişantaşı sokaklarında yankılandı. Dört saatlik sohbet sonrası mekandan arkadaşıyla ayrılan Merve Dizdar, görüntülendiğini fark edince, "Siz nereden çıktınız, nereden çıkmış olabilirsiniz?" diyerek, şaşkınlığını dile getirdi.

Yanındaki arkadaşının kim olduğunu açıklayan oyuncu, "İngilizce hocam, ne oldu? Mark hocam, beraber bir şeyler yaptık. Dersimizi yaptık, şimdi dağılıyoruz" dedi.

Milliyet'in haberine göre; İngilizce dersleri almaya başladığını söyleyen oyuncu, "İngilizcem birazcık olsun diye böyle bir karar verdim. Öğrenememişim zamanında, nedenini bilmiyorum da şimdi işte öğrenmeye çalışıyorum" diye konuştu.

Dizdar, "İngilizce bir proje olur mu ileride?" sorusuna, "Bilmiyorum, olur inşallah. Olmazsa da önemli bir şey olduğunu düşündüğüm için istedim" cevabını verdi.

"AŞKA KALBİMİN KAPILARINI KAPAMADIM" İTİRAFI

Merve Dizdar kısa süre önce boşanmıştı. Dizdar "Yanınızda ne zaman sevgilinizi göreceğiz?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Bilmediğim soruları bana sormayın, kaç defa söyledim. Bilmiyorum. Aşka kalbimin kapılarını kapamadım. Kafam hiç oralarda değil, bambaşka yerlerde. Daha çok iş, güç. İngilizce, kariyer. Cevabı yok şu an için bu sorunun..."

