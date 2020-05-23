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Merve Oflaz: 10 sene önce doğum günümü ıssız adada tek başıma kutladım

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 15:20 | Son Güncelleme

2010 yılında Survivor yarışmasında yer alan Merve Oflaz'dan nostaljik paylaşım! Yarışmayı kazanan ilk ve tek kadın olan Oflaz, bu yapımın ardından da büyük popülerlik kazanmıştı.

Merve Oflaz: 10 sene önce doğum günümü ıssız adada tek başıma kutladım

'Var mısın yok musun?' yarışması ile tanınan, 'Survivor'ın tek kadın şampiyonu olarak tarihe geçen Merve Oflaz, 32 yaşına bastı. Ünlü oyuncu, koronavirüs tedbirleri kapsamında devam eden karantina sürecinde yeni yaşını evde tek başına kutladı.

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10 yıl önce Survivor adasında tek başına kutladığı doğum gününü hatırlatan Merve Oflaz, Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

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"Tam 10 sene önce bugün bir adada tek başıma kutladığım için doğum günümü, alışkınım karantinalara. Bu gün de beni yalnız hissettirmeyen, kutlayan, arayan soran herkese sonsuz teşekkürler. Herkese tek tek cevap veremiyorum ama tüm güzel enerjileriniz benle hissediyorum."

2010'da Survivor'da yarışan Oflaz'ın doğum günü olduğu gün ödül oyununu kazanan İhsan Tarkan, Aydın ile Ertan'ı beraberinde götürmüştü.

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ACUN SÜRPRİZ YAPMIŞTI

Issız adada tek başına kalan Merve Oflaz'ın imdadına Acun Ilıcalı yetişti. Elinde doğum günü pastasıyla adaya gelen ünlü yapımcı, Merve için sürpriz bir kutlama yaptı. Merve Oflaz, daha sonra 'Survivor All Star' yarışmasına da katılmış ancak başarılı bir performans sergileyememişti.

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32 yaşındaki güzel, şimdilerde Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar'da 'Bahar Komiser' karakterine hayat veriyor.

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