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Merve Özbey'in babası hayatını kaybetti!

01.12.2020 21:49 | Son Güncelleme:
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Merve Özbey'in babası hayatını kaybetti!

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in babası hayatını kaybettti. Özbey, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu

Anne olmak için gün sayan Merve Özbey, baba acısıyla sarsıldı. Geçtiğimiz şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile evlenen şarkıcının 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

6,5 aylık hamile olan şarkıcı Merve Özbey, acı haberi Instagram üzerinden duyurdu. Geçtiğimiz sene bu dönemde nişanlanan şarkıcı, babası ile o günden kalan fotoğrafını paylaştı.

"NE GARİP..."

Paylaşımda ise "Geçen sene tam bugun bu saatler... Nişanım var, telaşım nasıl tatlı anlatamam. Neler değilti babacığım. Mesela dün sen gittin. 1 günde artık ne pazarların ne fener maçlarının tadı kaldı benim için. Acıların dindi mi bilmem, sesin yerine geldi mi mesela, yemek yiyebiliyor musun? Ne garip..." mesajı yer aldı.

merve

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ALLAH RAHMET EYLESİN

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