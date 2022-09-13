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Merve Şarapcıoğlu evlenen eski eski eşi Berk Oktay'ı suçladı: Beni Yıldız’la aldattı!

13.09.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berk Oktay'ın müstehcen pozlarını sızdırmakla suçlanan Merve Şarapcıoğlu açıklamalarıyla gündemde. Eski eşinin evlenmesinden sonra arka arkaya açıklamalar yapan Merve Şarapcıoğlu şimdi de Berk Oktay'ın kendisini Yıldız Çağrı Atiksoy ile aldattığını iddia etti.

Merve Şarapcıoğlu evlenen eski eski eşi Berk Oktay'ı suçladı: Beni Yıldız’la aldattı!

Merve Şarapçıoğlu, 'Söylemezsem Olmaz' programına katıldı. Berk Oktay'ın evlendiği gün de açıklamalar yapan eski eş bomba bir iddia da bulundu.

Berk Oktay ile iki yıllık olaylı boşanma davaları Şubat 2020'de sona eren Merve Şarapçıoğlu, sosyal medyada oyuncunun uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanmış, 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçunu işlediği gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezası almıştı.

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Bu suçlamayı kabul etmeyen ünlü isim açıklamasında davadan beraat ettiğini duyurmuştu.

Şarapçıoğlu son açıklamasında ise şunları söyledi:

"Ben çok şık bir şekilde boşanmak istedim ama olmadı. Çünkü şiddet gördüm, aldatıldım. Berk'le evliyken aldatılma olayını fark edince boşanmak istedim. Berk Bey’in ve Yıldız Hanım'ın evliliğine gölge düşürmek istemiyorum kesinlikle, ama bir şeyler oldu. Berk, 'Savaşçı' dizisini çekiyordu ve rol arkadaşı Yıldız Hanım'dı. Biz evliyken Yıldız Çağrı Atiksoy ile ilişkisi vardı. Bana tesadüfen 8 Eylül gibi gün verildi, 10 Eylül'de düğünleri vardı. Eğer mahkeme yakın bir tarihe koymasaydı ağzımı açmazdım."

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Uygunsuz fotoğrafları sızdırmakla suçlanan Merve Şarapçıoğlu isyan ettiBerk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Uygunsuz fotoğrafları sızdırmakla suçlanan Merve Şarapçıoğlu isyan etti


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Berk Oktay evlendi
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