MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Uygunsuz fotoğrafları sızdırmakla suçlanan Merve Şarapçıoğlu isyan etti

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Uygunsuz fotoğrafları sızdırmakla suçlanan Merve Şarapçıoğlu isyan etti

11.09.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, yaklaşık iki yıllık birlikteliklerini resmileştirerek evlendi. Düğün haberleriyle gündemde olan Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu ile isyan etti. Eski eş Berk Oktay'ın uygunsuz görüntülerini ifşa etmekle suçlanıyordu.

Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi! Uygunsuz fotoğrafları sızdırmakla suçlanan Merve Şarapçıoğlu isyan etti

Cuma günü nikah masasına oturan Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, önceki akşam düğünlerini gerçekleştirdi. Oyuncu çifti mutlu gününde rol arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Düğünde temsili nikahı, Atiksoy'un 'Öyle Bir Geçer Zaman ki' dizisinden rol arkadaşı Salih Bademci kıydı.

3519419_1b131b84ffabbe38a1c9de60a0d0eda9_640x640

NİKAH GÜNÜ ESKİ EŞTEN AÇIKLAMA

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Oyuncu Berk Oktay’ın sosyal medyada uygunsuz görüntülerini yayınladığı iddiasıyla yargılanan eski eşi Merve Şarapçıoğlu ise nikah günü avukatıyla birlikte açıklamalarda bulundu.

3519419_5b06bcdea661233d07ce5e60a8a4dfc0_640x640

"Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla yargılanan Şarapçıoğlu, "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 26. Ceza Dairesi beraatime karar verdi. Berk Bey zaten benim bu suçu işlemediğini biliyordu. Ancak ben çekişmeli boşanma davası açtığım için benimle bu şekilde uğraştı. Bu sebepten dolayı çok zor günler geçirdim. Ama sonunda aklandım. Bir daha Berk Oktay ile hiçbir şekilde anılmak istemiyorum. Hatta Berk adını bir daha duymak istemiyorum" dedi.

3519419_3e14dc02b4293fd471b6854739cad1ca_640x640

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı
Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptıTarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı
Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!
Anahtar Kelimeler:
Berk Oktay Oyuncu euro dolar paritesi evlendi ha ber gününde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!

Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!

Kız çocuğunun ölümünde mide bulandıran iddia! 'Bezini açtık, kanımız dondu'

Kız çocuğunun ölümünde mide bulandıran iddia! 'Bezini açtık, kanımız dondu'

'UEFA, Fenerbahçe'ye büyük ceza verecek!'

'UEFA, Fenerbahçe'ye büyük ceza verecek!'

"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı

"Hadise külodunu gösterdi" sözleri şoke etti! Ünlü oyuncu bakın ne yaptı

Kendisinden 40 yaş küçük sevgili!

Kendisinden 40 yaş küçük sevgili!

Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni adresi...

Volkan Demirel geri dönüyor! Yeni adresi...

İlginizi Çekebilir

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Asla buzdolabının fişini çekmeyin

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Göğüs küçültme ameliyatı oldu! “Göğüslerim 10 kat daha büyüdü”

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.