MAGAZİN

Merve Taşkın'dan merak ettiren paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz gün yaptığı 'bakireyim' açıklamasıyla gündem olan Merve Taşkın şimdi de gebelik testi paylaştı

Merve Taşkın'dan merak ettiren paylaşım

Beşiktaş'ın yeni kalecisi Loris Karius'un kendisine mesaj atmasından sonra buluştuklarını söyleyerek adından söz ettiren sosyal medya fenomeni Merve Taşkın, paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor.

Taşkın, son olarak Instagram hesabından yaptığı 'bakireyim' açıklamasıyla olay olmuştu. Taşkın adından söz ettirmeyi başarıyor. Çünkü şimdi de Instagram hesabından 3 adet gebelik testinin fotoğrafını paylaştı.

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TESTLERDEN BİRİ POZİTİF ÇIKTI

3 farklı gebelik testini yan yana koyan Merve Taşkın, "Hamile olan bir adım öne çıksın" notunu yazdı.

Taşkın'ın paylaştığı testlerin ikisi negatif bir tanesi ise pozitif yani hamile olduğunu gösteren çift çizgi olması da dikkatlerden kaçmadı. Yapılan testlerin ise henüz kime ait olduğu bilinmiyor.

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